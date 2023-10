Rayssa Leal conquista o tricampeonato do STU Open Rio no Street

A Praça Duó, na Barra da Tijuca, voltou a coroar Rayssa Leal. Neste domingo (29), a medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio conquistou o tricampeonato do STU Open Rio no Street, depois de ser campeã em 2021 e 2022, e passa a ser a maior vencedora da competição. Um dos grandes ícones e referência do skate brasileiro e mundial, ela conseguiu uma boa estratégia neste novo formato de competição e levou o público ao delírio com a conquista.

O STU Open Rio entrou em cena em 2017, quando Pâmela Rosa ficou com o título. No ano seguinte, quem levou a melhor foi Letícia Bufoni, com Pâmela Rosa levando o bicampeonato em 2019. Por conta da pandemia, não houve edição em 2020. Desde 2021, portanto, só deu Rayssa no lugar mais alto do pódio da Praça Duó. Mas, neste ano, ela e as demais skatistas tiveram que se adaptar a um novo formato de disputa, principalmente na final.

As seis finalistas tinham duas sessões ordenadas de 20 minutos cada, com um intervalo técnico de 10 minutos entre elas. A primeira sessão com voltas de 60 segundos, com direito a um erro para continuar na mesma linha. Caso errasse uma segunda vez, a volta era paralisada e não havia pontuação, chamando assim a próxima skatista. Valia a melhor volta. Na segunda sessão, cada skatista tentava sua melhor manobra dentro de 20 minutos, valendo a melhor trick. O resultado era a média da nota da melhor volta com a nota da melhor trick.

Na primeira sessão, cada uma só teve tempo de dar duas voltas. Em ambas, as maiores notas já foram de Rayssa: 77,27 e 85,63. Pâmela, até ali, seguia em segundo. Já na sessão das manobras, Rayssa conseguiu uma nota 85,78 e, mesmo com uma grande performance da americana Paige Heyn, que fez a trick de nota mais alta do dia (90,15), Rayssa acabou campeã pela média das duas sessões (85,70). Paige ficou com o vice (82,23) e Pâmela completou o pódio (80,02).

“Estou muito feliz com minha performance hoje, por mais que esteja com um incômodo, porque machuquei o pé no primeiro dia de treinos. Consegui acertar as manobras que queria, por mais que este novo formato tenha tornado tudo muito ligeiro, com tempo para apenas duas voltas e quatro manobras. A parte estratégica mudou completamente. Tivemos que pensar rápido porque vimos que não daria tempo para executar tudo o que a gente queria. Mas o importante foi que todas conseguiram se divertir e animar o público. Agora é só felicidade e curtir a família”, disse Rayssa.

RESULTADO FINAL STREET FEMININO

1ª – Rayssa Leal – 85,70

2ª – Paige Heyn – 82,23

3ª – Pâmela Rosa – 80,02

4ª – Morena Dominguez – 39,87

5ª – Maria Almeida – 23,98

6ª – Rafael Murbach – 13,92.