Chuva paralisa STU Open Rio por mais de três horas, mas só uma das quartas de final é adiada

Chuva e skate, quando entram na mesma frase, é sinônimo de problema. Nesta sexta-feira (27), já no meio da tarde, São Pedro resolveu não dar trégua e o STU Open Rio acabou paralisado por pouco mais de três horas.

O dia era das quartas de final e apenas duas das quatro já tinham se definido até ali: o Street masculino e o Park feminino. Até que, já no cair da noite na Praça Duó, na Barra da Tijuca, com o céu mais limpo e as pistas secas, o Street feminino ainda conseguiu retornar à programação e também conheceu suas semifinalistas. Apenas o Park masculino ficou para a manhã deste sábado (28).

As primeiras quartas de final do dia, ainda pela manhã, das 10h às 12h, foram justamente a do Street masculino, com o céu ainda amigo. E todos já puderam entender e se familiarizar com o novo formato desta sexta edição. Quatro baterias de quatro skatistas, avançando direto para a semifinal apenas os dois melhores de cada uma. Briga boa, momento de estratégia, de saber jogar o jogo. Portanto, só oito se classificavam para formar as duas baterias de quatro nomes na semifinal, quando os três melhores de cada uma delas passarão para a final de domingo.

E aqui no Street masculino houve um equilíbrio muito grande entre skatistas brasileiros e estrangeiros, avançando para a semifinal quatro anfitriões e quatro gringos, sendo um americano (Jake Ilardi), um eslovaco (Richard Tury), um argentino (Matias Dell Olio) e um colombiano (Jhancarlo Gonzales). Depois de três voltas de 60 segundos para cada um, no fim a maior nota do dia (79,70) ficou com Jake, que representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, um dos grandes nomes do Street na atualidade.

Um brasileiro que passou por fortes emoções foi Filipe Mota, que, na mesma bateria, teve que se garantir na sua terceira e última volta para se classificar. Até então, quem avançava ao lado de Jake era o peruano Angelo Caro, com a nota 73,15. Concentrado, sabendo que não podia mais errar, esse mineiro que reside em Los Angeles, na Califórnia, skatista mais jovem da história a disputar uma etapa da Liga Mundial de Skate Street, a SLS, foi para a pista e brilhou com uma volta empolgante, que tirou dos juízes a nota 74,17.

“O nível está bem alto, tem muita gente de fora e isso é bom porque eleva o nosso skate. Vimos aqui todas as baterias bem fortes. Quanto ao novo formato, achei interessante e diferente. Acho que é o primeiro campeonato que participo com essa forma de disputa. Estou feliz por ter me classificado, fiz o que tinha que fazer e o resultado veio. Agora afunila, com apenas oito nomes na semifinal, e vamos andar novamente, mostrar o que a gente sabe e também nos divertir”, disse Filipe Mota, de apenas 17 anos.

Em bom momento, Raicca Ventura se destaca entre as meninas do Park

Já no Park feminino, a segunda a entrar em cena, já no início da tarde, Raicca Ventura comprovou no bowl da Praça Duó que vive mesmo grande fase. Melhor brasileira no atual ranking mundial, ocupando o 4º lugar geral e bem próxima de disputar sua primeira Olimpíada, ela acaba de retornar do Pan-Americano do Chile com a medalha de prata. Aliás, falta apenas um evento do Park, em janeiro, em Sharjah, nos Emirados Árabes, para que se definam as skatistas que estarão em Paris-2024. Ao se classificar para a semifinal do STU Open Rio, preferiu focar na competição e em seu novo formato.

“Quando soube do novo formato, estranhei, mudou bastante. É diferente, mas já tinha uma estratégia montada, independentemente de como seria. Tenho outras manobras guardadas na manga para a semifinal, hoje dei logo minha volta básica. Como fiz uma boa nota, praticamente já passando em primeiro na bateria, pensei: ‘vou fazer a mesma volta e jogar o três-meia (backside 360º air)’. E acertei! E era apenas para treinar para amanhã, na verdade, só que deu certo”, vibrou Raicca, que fez a maior nota das quartas (60,00).

Até a chuva chegar por volta das 15h, quando já estava para começar a segunda das quatro baterias do Street feminino, e perdurar até as 18h15, quando atletas e organização do STU se reuniram para pensar no melhor a se fazer: esperar um pouco mais na esperança de uma melhora no tempo, para realizar o que for possível até mais tarde, ou já adiar para a manhã deste sábado, o que apertaria bem o cronograma do dia, mas todos estariam mais preparados, concentrados e relaxados. Decidiu-se que só o Street feminino retornaria de onde parou.

Já novamente com as arquibancadas lotadas, já que o público não arredou o pé da praça, visto que as atrações no palco do URB Music Tour não pararam um segundo sequer, as skatistas das três baterias restantes do Street deram um show na pista e foram conhecidas, enfim, já às 21h30, as oito classificadas para a semifinal deste sábado, entre elas Rayssa Leal e Pâmela Rosa, dois dos grandes ícones da competição e do skate brasileiro e mundial. Todas as semifinais, inclusive, terão transmissão ao vivo do SporTV.

