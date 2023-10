Argentino Matias Dell Olio brilha e vence STU Open Rio na modalidade Street

Numa final entre três brasileiros e três estrangeiros na modalidade Street, o campeão da sexta edição do STU Open Rio foi um argentino. Neste domingo (29), Matias Dell Olio brilhou na Praça Duó, na Barra da Tijuca, e vibrou muito com seu primeiro título no Brasil.

Mas ele mesmo admitiu que foi um dos rolês mais nivelados e acirrados que já vivenciou, principalmente na disputa com o brasileiro Giovanni Vianna, que terminou em segundo, e o colombiano Jhancarlo Gonzales, terceiro. As duas sessões da final neste novo formato da competição explicam.

Na final do Street, numa inovação da organização nesta edição, os seis skatistas tinham duas sessões ordenadas de 20 minutos cada. A primeira, com voltas de 60 segundos, no máximo, com direito a um erro para continuar na mesma linha. Caso errasse a segunda vez, a volta era paralisada e não havia pontuação, chamando assim o próximo skatista. Valia a melhor volta. Na segunda, cada skatista buscava sua melhor manobra dentro do período de 20 minutos, valendo a melhor. O resultado seria a média da nota da melhor volta com a nota da melhor trick.

Na primeira sessão, Giovanni Vianna avançou em primeiro, com uma nota 87,25 na sua segunda volta. O colombiano passava em segundo (85,30), com Matias apenas em terceiro, com um 83,12. Após dez minutos de intervalo, todos voltavam para apresentar suas melhores manobras. Foi quando o argentino brilhou. Numa trick que valeu a nota 86,19, a maior da noite na pista da Praça Duó, sua média ficou em 84,66 e nenhum outro conseguiu superá-lo. Giovanni Vianna terminou com a nota final 83,92 e Jhancarlo Gonzales, com 83,74.

“Estou muito feliz. Adoro andar no Rio. A pista é fantástica e tenho muitos amigos aqui. Sem falar do alto nível dos skatistas. Não pude ganhar uma medalha para o meu país nos Jogos Pan-Americanos, onde o Lucas Rabelo levou o ouro, e por isso fico mais realizado de poder chegar aqui, numa competição dessa grandeza, e conquistar esse título tão importante pra mim. Quero aproveitar e agradecer a todos que andaram comigo e à organização, que fez um grande evento”, disse um simpático Matias Dell Olio, que, no Chile, há apenas oito dias, terminou em quinto lugar.

Já na final do Paraskate Street, a estrela que brilhou mais forte dentre os 10 paraskatistas foi a do curitibano Felipe Nunes, de 23 anos. Ele, que na véspera já tinha sido vice-campeão na modalidade Park, é um dos principais nomes da cena do skate mundial, apadrinhado por ninguém menos do que a lenda Tony Hawk. Felipe perdeu as duas pernas aos seis anos de idade, ao brincar com amigos na linha do trem. Mas ele mesmo sempre diz que sua vida começou após o acidente, o que mostra sua força e resiliência.

Com muito estilo, técnica e base sobre o shape, foi eleito o “Skatista do Ano” na categoria masculina do prêmio CBSk (Confederação Brasileira de Skate) logo na sua primeira temporada como profissional, em 2021. E tratou de mostrar ao bom público presente na Praça Duó todo o seu talento. Depois de já fazer uma bela primeira volta – das três a que cada um tinha direito – e ganhar dos juízes a nota 85,07, ousou ainda mais na segunda, cravou um 87,71 e garantiu mais um título para sua galeria. Tony Alves foi o segundo e Kauê Augusto, o terceiro.

RESULTADO FINAL STREET MASCULINO

1º – Matias Dell Olio – 84,66

2º – Giovanni Vianna – 83,92

3º – Jhancarlo Gonzales – 83,74

4º – Richard Tury – 82,17

5º – Filipe Mota – 78,97

6º – Abner Pietro – 41,71

RESULTADO FINAL PARASKATE STREET

1º – Felipe Nunes – 87,71

2º – Tony Alves – 81,26

3º – Kauê Augusto – 76,15

4º – Vini Sardi – 71,14

5º – Jota Ribeiro – 56,78

6º – David Soares – 52,19

7º – Ruan Felipe – 50,71

8º – Leo Almeida – 35,54

9º – Daniel Amorinha – 34,30

10º – Nando Araújo – 27,07