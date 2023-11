Copa do Mundo de Vela: Definidos os adversários do Brasil nas quartas de final

Os confrontos de quartas-de-final da SSL Gold Cup, a Copa do Mundo da Vela, foram definidos nas Gran Canárias, na Espanha. As 16 melhores equipes se enfrentam a partir desta segunda-feira (27) em quatro regatas para definir os semifinalistas.

A Seleção Brasileira de Vela, comandada por Robert Scheidt e Martine Grael, enfrentará Portugal, que saiu em primeiro de seu grupo nas oitavas, e Austrália e Nova Zelândia, nações que entram nesta fase.

Os brasileiros superaram Tahiti e Polônia na fase de classificação e junto com a Lituânia - líder isolada - avançaram às quartas após duelos decisivos na raia das Ilhas Canárias.

''O mais importante foi evoluir nas quatro regatas e estar pronto nas quartas-de-final. O time tem muito a crescer ainda, mas sabemos do potencial da Seleção Brasileira de Vela, que tem a bordo inúmeros títulos mundiais e sete medalhas olímpicas'', disse Bruno Prada, CEO do SSL Team Brasil.

O Grupo 1 das quartas tem Grã-Bretanha, Dinamarca, Malásia e França. No 2 estão Alemanha, Holanda, Chile e Hungria.

O Brasil está no grupo 3 contra os já citados Portugal, Austrália e Nova Zelândia. E na chave 4 competem entre si Itália, Espanha, Suíça e Lituânia.

As quartas-de-final terão o mesmo formato das eliminatórias, ou seja, quatro barcos se enfrentando em quatro regatas, sendo que a última vale peso dobrado. Os dois que somarem mais pontos seguem na SSL Gold Cup.

''Seleções amigas contra os anglo-saxões'', brincou Robert Scheidt falando sobre a equipe de Portugal versus os barcos da Oceania. ''Velejamos bem na última regata, tinha pressão na equipe e executamos o que queríamos. Agora as provas ficam cada vez mais difíceis''.

A estratégia da equipe nas próximas rodadas é melhorar no contra-vento e fazer melhores largadas. Robert Scheidt e seus comandados folgam nos próximos dias, que serão usados para rever as regatas e estudar os adversários.

''Vamos ver bastante vídeos das regatas e conversar muito para fazer cada vez melhor na água. Temos uma equipe forte e preparada, que sabe velejar bem, foi provado isso em tantos Jogos Olímpicos, Pans e Mundiais'', explicou Mario Tinoco, integrante da equipe.

O time brasileiro tem sido escalado com Alfredo Rovere, Juninho de Jesus, Henrique Wisni, Henry Boening, Gabriel Borges, Mario Tinoco, André Fonseca, Martine Grael e Robert Scheidt. Os suplentes são Gabriel Kieling e Pedro Trouche.

Com semelhança das principais Copas do Mundo em outros esportes, a SSL Gold Cup é um evento de igualdade de oportunidades com barcos SSL47. O barco brasileiro ganhou em 2022 o patrocínio da Sertrading, uma das maiores empresas de comércio exterior do país, e da Subsea 7 S.A., que apoiarão o time. Além da marca de mochilas e equipamentos para atividades outdoor Allcatrazes.

A união entre Sertrading e Subsea 7 S.A com a Seleção Brasileira de Vela foi idealizada por Bruno Prada, companheiro de Robert Scheidt nas medalhas de Pequim 2008 e Londres 2012, e CEO do barco brasileiro.