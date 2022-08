Seleção Brasileira de Vela anuncia novo patrocinador para SSL Gold Cup

A Seleção Brasileira de Vela - SSL Team Brazil anunciou seu novo patrocinador para as finais da primeira edição da SSL Gold Cup 2022, a Copa do Mundo de Nações da modalidade. A Sertrading, uma das maiores empresas de comércio exterior do país, apoiará o barco comandado pelo cinco vezes medalhista olímpico Robert Scheidt, e que terá a bordo as multicampeãs Martine Grael e Kahena Kunze.

O patrocínio entre Sertrading e a Seleção Brasileira de Vela foi idealizado por Bruno Prada, companheiro de Robert Scheidt nas medalhas de Pequim 2008 e Londres 2012. O proeiro, que atua como CEO da campanha na Copa do Mundo de Vela, além de competir em alto nível, é responsável por trazer ao país o L'Étape Brasil by Tour de France, maior prova de ciclismo do mundo.

Com apoio da Sertrading, o Brasil segue para SSL Gold Cup, que será realizada em novembro no Bahrein, como um dos grandes nomes do evento inovador. ''O patrocínio da Sertrading vai gerar uma força muito maior do time, que terá uma série de benefícios para fazer uma grande campanha no Bahrein. É um apoio inovador e que tem tudo para se estender por muito tempo! Espero que a gente brigue pelo título da SSL'', explicou Bruno Prada, CEO da Seleção Brasileira de Vela.

A SSL terá ao todo 40 equipes, que se enfrentarão numa espécie de mata-mata. O Brasil já está garantido na fase oitavas-de-final, uma vez que se classificou entre os 25 melhores do ranking da SSL até a data limite do corte, em janeiro deste ano.

''Ter a parceria com a Sertrading vai impulsionar a gente a chegar melhor nessa etapa. É um grande apoio para a vela brasileira, e espero que cada vez mais empresas como a Sertrading apoiem nossa modalidade. Como capitão da equipe estou muito contente, foi um grande objetivo alcançado! Agora é se preparar para trazer um bom resultado'', disse Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do Brasil.

O anúncio oficial do patrocínio entre Sertrading e a Seleção Brasileira de Vela ocorreu na sede da empresa em São Paulo (SP), e os medalhistas olímpicos foram recebidos pelos funcionários da companhia especializada em comércio exterior. Robert Scheidt e Bruno Prada dividiram com os colaboradores da Sertrading histórias de campanhas olímpicas e de campeonatos mundiais no encontro.

''Encontramos na vela uma grande aderência de valores, como a excelência e o planejamento meticuloso, mas principalmente a necessidade do esforço coletivo, acima da performance individual. Acredito que esse é o grande desafio das organizações modernas, a capacidade de se mobilizar em conjunto para atingir objetivos importantes e comuns'', disse Alfredo de Goeye, presidente da Sertrading.

''É uma grande honra apoiar o esporte brasileiro, principalmente a seleção brasileira de vela. O Scheidt pode ser comparado aos grandes do mundo esportivo, se fosse no tênis seria um Roger Federer ou Rafael Nadal! Queremos colocar a Sertrading em outro patamar'', contou Luciano Sapata, vice-presidente da empresa.

O SSL Team Brasil terá também Henry Boening, Mário Trindade, Juninho de Jesus, Alfredo Rovere, Gabriel Borges e Joca Signorini. Os treinos serão a bordo do SSL 47, um veleiro de alto desempenho de 14 metros, entregue pela organização aos times. Equipes como Grã-Bretanha, Austrália e Holanda também farão o treinamento na Suíça.

A Seleção Brasileira de Vela, que tem no grupo Martine Grael e Kahena Kunze, bicampeãs olímpicas de 49erFX, estará completa a partir do dia 8 de agosto, em Grandson, na Suíça, para um período de treinamentos com o mesmo barco que será usado nas regatas de 28 de outubro a 20 de novembro, na cidade de Manama, no Bahrein.

''Estou bem animada para fazer o primeiro treino deste ano. Faz um tempo que a gente não veleja todo mundo junto. Temos um time bem legal e queremos chegar às finais bem preparados. A ideia é treinarmos mais as situações de regatas e as táticas na Suíça. O primeiro foi mais para adaptação ao barco", explicou Martine Grael.