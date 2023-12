Copa do Mundo de Vela: saiba tudo sobre a fase semifinal da SSL Gold Cup

As semifinais da SSL Gold Cup, a Copa do Mundo da Vela, serão realizadas neste sábado (2), em Las Palmas, na Espanha. A equipe brasileira de vela tentará uma vaga na final com o barco liderado por Robert Scheidt e Martine Grael, e com um grupo repleto de campeões mundiais e pan-americanos.

O Brasil disputará uma regata contra Grã-Bretanha, Holanda e Itália, apenas dois de cada grupo passam à final no domingo (3). Na outra semifinal estão os times da Espanha, Nova Zelândia, Hungria e França.

A regata semifinal terá início às 9h no horário de Brasília e terá transmissão do BandSports, Canal Regras de Regata e da SSL Gold Cup no link ao lado https://www.youtube.com/watch?v=A5MU4D9lmp8 .

A disputa por uma vaga na grande final terá 45 minutos em um percurso barla-sota - entre bóias - onde os dois primeiros de cada semifinal seguem para a regata decisiva.

''O Brasil está muito bem representado aqui na SSL Gold Cup. Muita gente abriu mão de coisas para estar aqui. É bastante inspirador correr com uma equipe brasileira, que está aqui dando tudo. São atletas profissionais de excelente qualidade técnica'', disse Martine Grael, que faz a função de tática e veste a camisa 9.

Robert Scheidt é o camisa 10 da Seleção Brasileira e o comandante do grupo com o leme nas mãos. O argentino naturalizado brasileiro Alfredo Rovere é o proeiro, que fica na ponta do barco. Com experiência de três olimpíadas e três Voltas ao Mundo, André Fonseca Bochecha atua como regulador de vela principal, com os campeões mundiais Mário Tinoco e Gabriel Borges ao seu lado.

O peso-pesado Henry Boening é o grinder, que coloca força na manivela para subir as velas, já Henrique Wisni e Juninho de Jesus fazem a função de pit e as vezes de floater, uma espécie de coringa.

''Vamos com tudo para as semifinais, será uma regata diferente. Antes corríamos para somar mais pontos e agora passam os dois primeiros. O time está muito bem entrosado, estamos fazendo um ótimo trabalho e agora é preciso seguir nessa linha. O entrosamento é cada vez maior da equipe e nosso objetivo é continuar largando bem'', contou Mário Tinoco, aniversariante do dia.

A SSL Gold Cup é um evento especial da World Sailing e contou com as melhores 56 nações de vela no mundo. Após os mata-matas, apenas restaram os oito países citados acima.