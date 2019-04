"Os filhos da Gandhi hoje são brasileiros!" Sambaço de Altay confirma favoritismo e vai disputar bi com a Mocidade

Atual campeã do Carnaval, a Mocidade Independente de Padre Miguel viveu uma noite mágica neste sábado. Finalmente a escola da zona oeste recebeu a sua sexta taça do Carnaval e celebrou a vitória de um dos maiores sambas-enredos entre todas as agremiações que vão desfilar em 2018. Com uma safra de altíssimo nível, levou a melhor a parceira de Altay Veloso, compositor também do samba campeão deste ano. Em 2018, a escola de Padre Miguel irá tentar o bicampeonato com o enredo ‘Namastê: a estrela que habita em mim saúda a que existe em você’, que será desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Louzada.

Favoritíssimo a vitória, o samba de Altay Veloso, Zé Glória, Paulo Cesar Feital, J Giovanni, Denilson do Rosário, Alex Saraiça e Carlinhos da Chácara e T. Meiners assim como no ano passado tomou conta de toda a quadra da Mocidade. A cantoria na escola chegou a se assemelhar a de um samba-enredo campeã. Primeira parceria a se apresentar na noite, o samba arrebatou a todos. É sem dúvidas um dos melhores, se não for o melhor que irá passar na Marquês de Sapucaí no ano que vem.

Foto: Facebook Mocidade

Segundo samba da noite, a parceria de Diego Nicolau, Gabriel Teixeira, Richard Valença, Carlinhos, Orlando Ambrosio, Rafael Miranda, Marcelo Moreno e Cabeça do Ajax não fez feio. Com uma apresentação muito empolgante, o bom samba encabeçado e também interpretado pelo puxador da Renascer fez a comunidade de Padre Miguel cantar quase como se fosse um samba campeã. Se não estivesse em uma disputa de nível extremamente alto poderia ter vencido.

Última a passar pelo Maracanã do Samba na madrugada deste sábado, a parceria de Jefinho Rodrigues, Ribeirinho, Marquinho Índio, Adilson Alves, Roni Pit’stop e Jonas Marques cumpriu um bom papel. No entanto, surpreendeu ao empolgar menos do que o samba anterior, já que era visto como principal ameaça à vitória de Altay Veloso. Um belo samba que talvez não tenha levantado tanto os torcedores da Mocidade por ter passado na quadra por volta das 4 horas da manhã e também em uma disputa que havia um outro samba com muito favoritismo.

OUÇA O SAMBA DA MOCIDADE PARA O CARNAVAL 2018:

KAMADHENU DERRAMA LEITE EM NOSSO TERREIRO

GANESHA TEM LICENÇA DO CRUZEIRO

DESEMBOCA O GANGES CÁ NO RIO DE JANEIRO

OS FILHOS DE GANDHI HOJE SÃO BRASILEIROS

BRAHMA FOI QUEM GUIOU VELAS DE PORTUGAL

E TROUXE A ÍNDIA AO GANTOIS DA MÃE QUERIDA

PADRE MIGUEL CHAMOU SHIVA PRO CARNAVAL

E NAMASTÊ PRA TODO POVO DA AVENIDA

HORA DE SE BENZER, HORA DE IR AO MAR

COLHER O SAL DA LIBERDADE

HÁ TEMPO AINDA!

DESOBEDECER PRA PACIFICAR

COMO UM DIA FEZ A ÍNDIA

THERESA DE CALCUTÁ

OH, SANTA SENHORA! OH, MADRE DE LUZ!

VENHA PARA ILUMINAR

ESSE POVO DE VERA CRUZ

CLAMA O MEU PAÍS

E A FLOR DE LÓTUS, SÍMBOLO DA PAZ

E A VITÓRIA-RÉGIA DA MESMA RAIZ

PELA TOLERÂNCIA ENTRE OS DESIGUAIS

DEITE E “HOLI”

NESSE TRIUNFO DO BEM E DA FÉ

NEHRU, DOM HÉLDER, CHICO XAVIER

REZEM PRA ÍNDIA E PRO BRASIL, ÔÔ!

BENDITA SEJA A SANTÍSSIMA TRINDADE

EM NOVA DÉHLI OU NO CÉU TUPINIQUIM

RONCA NA PELE DO TAMBOR DA ETERNIDADE

O AMOR DA MOCIDADE, SEM INÍCIO, MEIO E FIM