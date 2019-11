Justin Timberlake lança terceiro single de 'Man of the Woods'

Após lançar duas músicas bem pop, Justin Timberlake finalmente colocou seus pés no country na tarde desta quinta-feira (25). O cantor norte-americano lançou o terceiro single de seu novo álbum ‘Man of the Woods’. A canção chamada 'Say Something' foi produzida por Timberlake, Timbaland e Danja e composta por Timberlake, Dopson, Fauntleroy, Hills, Mosley e Chris Stapleton, cantor consagrado na música country.

O clipe da canção foi dirigido por La Blogotheque e Arturo Perez Junior. O CD completo, titulado 'Man of the Woods' será lançado oficialmente em todas as plataformas de streaming no dia 2 de novembro, dois dias antes da apresentação de JT no halftime do SuperBowl.

Justin Timberlake afirmou recentemente que este será o seu trabalho mais pessoal, inspirado em seu filho, sua esposa e sua infância em Tennessee, nos Estados Unidos.

Confira o single: