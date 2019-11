Um disco na história: Blood Sugar Sex Magik

Insinuações sexuais, referência a drogas, sexo, mas um álbum incrivelmente dançante e a cara de uma banda que decolou a partir daí. Quando falamos de Red Hot Chili Peppers, falamos de uma banda que têm seu som próprio, e isso se mostrou de vez no quinto álbum da banda, o Blood Sugar Sex Magik, disco que com certeza entrou na história.

Foto: Reprodução

Dono de incríveis 19 certificados de platina, o BSSM foi o trabalho que fez com que uma das bandas mais aclamadas da história do rock norte-americano se colocasse de vez no lugar das grandes no mundo inteiro, e marcou história por ser um disco que conseguiu juntar muito bem a essência dos Chili Peppers, com bastante punk, funk e alguns riffs de heavy metal, uma mistura bem "picante", por assim dizer.

Além disso, o álbum é algo gostoso e divertido de se escutar ao mesmo tempo. Suas letras "pesadas", com várias referência eróticas, misturando temas como luxúria, preconceito, algo bem "sério" na época, e frustrações amorosas de Anthony Kiedis, vocalista da banda, são bem vistas por alguns e mal por outros, dependendo da sonoridade de cada pessoa.

A forma como foi feito o disco, impressiona. Anthony Kiedis, Flea e John Frusciante simplesmente ficaram "presos" na famosa The Mansion, antiga residência do ilusionista Harry Houdini, por mais de 30 dias, longe de tudo e de todos, totalmente focados em trabalhar no seu novo trabalho. Chad Smith? Bom, o baterista acreditava que o lugar era assombrado, então ia todos os dias de moto ao local. Frusciante até concordava com Chad, mas decidiu ficar.

Banda na mansão | Foto: Reprodução

Tudo isso foi ideia do grande produtor Rick Rubin, que foi visto como o cara perfeito. Os Peppers sentiam que Rubin era a cereja do bolo exatamente pela liberdade e auxílio que o próprio dá nas composições dos seus artistas. E essa relação deu mais do que certo, tanto que o produtor continuou sendo ele por mais cinco álbuns da banda: One Hot Minute, Californication, By The Way, Stadium Arcadium e I'm With You.

Canções

O trabalho feito no Blood Sugar Sex Magik foi mais rápido e maduro em relação a todos os primeiros quatro álbuns da banda. Todos os integrantes estavam mais maduros e conectados, até porque foi o segundo álbum de John Frusciante na banda. As letras, como já ditas, tem um significado maior para Anthony Kiedis, que falou dos seus grandes problemas com drogas e decepções amorosas nas canções mais "fortes", como na clássica "Under The Bridge" e em "I Could Have Lied".

E, por incrível que pareça, Rick Rubin entrou, também, nas partes mais "importantes": as letras. Em Under The Bridge, que veio de um poema feito por Anthony Kiedis, Rubin achou a letra muito "suave" para a pegada dos Peppers, alterando algumas partes, exatamente pelo estilo "moleque" e "ousado" da banda, que, na época eram garotos ainda.

Mas claro que não seria o Red Hot Chili Peppers se a letra não fosse polêmica e, de certo modo, "divertida", mas com uma censura bem pesada. Exemplo disso são as canções "Suck My Kiss", "If You Have To Ask", a clássica "Give It Away" e, sem sombra de dúvidas, a mais pesada de todas: "Sir Psycho Sexy", que são mais de oito minutos de letras bem pesadas, com Anthony realmente escrevendo a música como uma versão incrivelmente exagerada de si, um homem que poderia ter qualquer mulher e fazer o que quisesse com elas... é. A letra diz muito por si.

A primeira faixa do álbum, "The Power Of Equality", fala bastante sobre igualdades raciais, com enfoque no racismo e machismo. Uma canção que é, de certo modo, bem "emotiva", está em "My Lovely Man". A letra da música foi um tributo a Hillel Slovak, primeiro guitarrista e um dos três fundadores da banda, ao lado de Anthony e Flea. Deu para saber que cada canção teve uma importância e sentidos mais diversos, desde o mais "doloroso", ao mais "safado".

Considerações finais

O Blood Sugar Sex Magik é sim um álbum histórico por ter alavancado de vez o Red Hot Chili Peppers ao mundo da música, além de ter chegado com um som não novo, mas diferente, algo único da banda. Na época que saiu, em 1991, o álbum não saiu diretamente no mainstream, exatamente por não ter o estilo "adequado" a algumas rádios, por exemplo.

Californianos trouxeram seu estilo único de fazer música | Foto: Reprodução

Além disso, vale lembrar que o disco foi lançado no mesmo dia de outro disco que mudou bastante a história do rock: Nevermind, do Nirvana. Com isso, o Blood Sugar foi até deixado um pouco de lado, com "razão" até, mas as suas melodias dançantes e pegada bem pesada chamaram atenção.

Por fim, o Blood Sugar Sex Magik tem sua representatividade tão grande na história do rock, que ele ocupa a 88ª colocação entre os 200 melhores álbuns da história, segundo o Hall da Fama do Rock, ou seja, ele é sim um disco que ficará para sempre no livro dos grandes trabalhos da história da música.