Aos 28 anos, DJ Avicii é encontrado morto em Omã

Dia triste para a música eletrônica. O DJ e produtor sueco Avicii foi encontrado morto nesta sexta-feira (20) na cidade de Mascate, Omã, no Oriente Médio. Ainda não se sabe a causa da morte.

"É com profundo pesar que anunciamos a perda de Tim Bergling, também conhecido como Avicii", informou o comunicado da assessoria de imprensa do DJ.

"Ele foi encontrado morto em Mascate, Omã, na tarde desta sexta. A família está devastada e pedimos a todos para respeitar, por favor, a sua necessidade de privacidade nesta ocasião difícil".

Um dos nomes mais presentes nos festivais de música eletrônica do mundo todo, Avicii nasceu em Estocolmo. O trampolim de sua carreira foi o seu trabalho de estreia intitulado "True", com uma das músicas que mais bombaram naquele ano, a "Wake me up".

Os maiores sucessos de sua carreira são "Hey brother", "I could be the one", e "Levels". Ele era associado aos subgêneros da música eletrônica house progressivo, electro house e EDM.