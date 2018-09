Estreia da nova temporada de 'Doctor Who' será exibida no Cinemark

A continuação de “Doctor Who” chega ao Brasil nas salas da Cinemark! No dia 7 de outubro, às 17h, a ede exibe “The Woman Who Fell to Earth”, primeiro episódio da 11ª temporada da série de ficção científica.

A nova temporada da produção da BBC terá 10 episódios e vai contar com Jodie Whittaker (‘Broadchurch’) como a primeira mulher no papel principal de Doctor, que já foi ocupado por nomes como Matt Smith, David Tennant e Peter Capaldi. Chris Chibnall é quem comanda a temporada como showrunner da série.

Os ingressos já podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores variam de R$ 15 (meia) a R$ 60 (inteira).

No site você também pode conferir os endereços da salas espalhados pelas cidades de:

Aracaju (SE)

Barueri (SP)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Goiânia (GO)

Guarulhos (SP)

Juazeiro (BA)

Londrina (PR)

Manaus (AM)

Mogi das Cruzes (SP)

Natal (RN)

Niterói (RJ)

Palmas (TO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santo André (SP)

Santos (SP)

São Caetano do Sul (SP)

São José dos Campos (SP)

São Paulo (SP)

Taguatinga (DF)

Uberlândia (MG)

Vila Velha (ES)

Vitória (ES)

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics