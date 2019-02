CarnaVAVEL: Liesa bate o martelo e confirma volta dos ensaios técnicos na Sapucaí

Após uma plenária com todos os presidentes das 14 Escolas do Grupo Especial, a Liesa confirmou, nesta quinta-feira (7) o retorno dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Os treinos não eram realizados há dois anos por falta de verba. A informação foi divulgada pelo site "Sambarazzo" e também pela Unidos da Tijuca que irá ensaiar no primeiro fim de semana.

Os treinos voltarão a acontecer a partir deste domingo, 10, e serão distribuídos nos próximos dois finais de semana, até o domingo que antecede o Carnaval.

Na data de reestreia (10 de fevereiro), nesta ordem, vão ensaiar Vila Isabel, Mocidade e Unidos da Tijuca. No dia 16, sábado, é a vez de Salgueiro, Viradouro e Grande Rio. No dia 17, domingo, ensaiam Portela, São Clemente e Mangueira. No último final de semana, no sábado, 23, Império Serrano, União da Ilha e Imperatriz e, no domingo, 24, Paraíso do Tuiuti e Beija-Flor.

Na última data, acontece o teste de luz e som do Sambódromo e a lavagem da “Passarela do Samba” por baianas de todas as agremiações.

CONFIRA O ROTEIRO DE ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL 2019

Dia 10/02 — Vila Isabel, Mocidade e Unidos da Tijuca.

Dia 16 — Salgueiro, Viradouro e Grande Rio

Dia 17 — Portela, São Clemente e Mangueira

Dia 23 — Império Serrano, União da Ilha e Imperatriz

Dia 24 — Paraíso do Tuiuti e Beija-Flor

Financiamento dos treinos

A Liesa conseguiu mais R$ 1,2 milhão via Lei Rouanet para os ensaios técnicos. A captação foi feita com a empresa Tractebel Energia. A informação consta no sistema da Secretaria Especial de Cultura.

Com os novos recursos, a liga já garantiu R$ 1,8 milhão para a realização dos treinos na Marquês de Sapucaí. Anteriormente, a entidade já havia conseguido R$ 600 mil com a Ball. O voltar total aprovado para o projeto é de R$ 2.480.137.

A mesma Tractebel já patrocinou outras atividades carnavalescas no Rio, via Lei Rouanet, anteriormente, como os desfiles de Portela e Vila Isabel, em 2018, e os ensaios técnicos de 2016 e 2017 – estes com R$ 740 mil e R$ 875 mil, respectivamente.

A Liesa ainda não confirma oficialmente a realização dos ensaios. No entanto, não se sabe se todas as escolas do Grupo Especial participarão, caso o evento aconteça. Restam apenas três finais de semana antes dos desfiles no Carnaval.

No ano passado, a Liesa alegou falta de verbas para a realização dos ensaios técnico no Sambódromo. O evento anteriormente estava orçado em cerca de R$ 4 milhões. Com a não participação das escolas da Série A em 2019, o valor caiu consideravelmente.