Guia CarnaVAVEL: Sete escolas abrem a primeira noite de desfile do Grupo Especial do Rio

Chegou o aguardado momento. Menos de um dia para o início dos desfiles do Grupo Especial do Rio. É o periodo da festa popular que envolve todo país, o Carnaval iniciou-se antes mesmo dos desfiles, com blocos e bandas espalhadas por toda parte do Brasil.

Em relação aos desfiles, você sabe como será o de cada escola do Grupo Especial? Tem ideia de qual vai ser o samba-enredo? Quem serão os carnavalesco de cada escola?

Pensando nisso, a VAVEL BRASIL preparou um guia completo com tudo que deve acontecer nos dias 3 e 4 de março na Marquês de Sapucaí. Confira abaixo o Guia CarnaVAVEL do Grupo Especial do Rio.

IMPÉRIO SERRANO

A escola da Serrinha será a primeira a desfilar no Grupo Especial. Apresentará na Sapucaí, o enredo “O que é, o que é”, do carnavalesco Paulo Menezes, o enredo é um sucesso de Gonzaguinha. O Império Serrano tem nove títulos e conta com uma homenagem no samba-enredo para disputa do título.

UNIDOS DO VIRADOURO

A escola de samba será a segunda a desfilar pela Sapucaí. Levará o enredo “Viraviradouro”, que fala sobre histórias de um livro mágico, uma relembrança ao período da infância, a imaginação. A Vermelha e Branca conta com o retorno do carnavalesco Paulo Barros, e onde ele está, quem assiste pode imaginar algo inovador. Próximo ao fim do desfile, a escola ira trazer uma fênix abrindo as asas, e renascendo das cinzas. O desfile marcará o retorno do Viradouro ao Grupo Especial, que tem um título do Carnaval do Rio no ano de 1997.

GRANDE RIO

A escola de samba de Duque de Caxias, vai desfilar na Sapucaí, ao som do enredo “Quem nunca...que atire a primeira pedra”, de Renato e Márcia Lage, que vai propor uma reflexão/discussão em relação a educação, maus hábitos e o “jeitinho brasileiro”. A Grande Rio nunca foi campeã nas disputas, ano após ano no Grupo Especial, no entanto já esteve próxima ao título, sendo vice-campeã por quatro vezes.

SALGUEIRO

A Vermelha e Branca apresentará na Sapucaí um enredo sobre o orixá “Xangô”, do carnavalesco Alex de Souza, pode-se entender como o Orixá da justiça, raios, trovões, fogo, será uma homenagem ao padroeiro da escola de samba. O Salgueiro tem nove títulos, o ultimo título conquistado foi em 2009.

BEIJA FLOR

A Azul e Branca da Baixada, vai desfilar na Sapucaí, ao som do enredo “Quem não viu vai ver...as fábulas do Beija-flor”, ideia desenvolvida pela comissão de carnavalescos: Victor Santos, Bianca Behrends, Rodrigo Pacheco, Léo Mídia, Cid Carvalho e Válber Frutuoso. Enredo inspirado na própria história da escola de samba, com 70 anos desfilando na Marquês de Sapucaí. Detentora de 14 títulos é a atual campeã do Grupo Especial.

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE

A escola de samba do bairro de Ramos, irá apresentar na Avenida o enredo “Me da um dinheiro aí”, dos carnavalescos Kaká e Mário Monteiro. O desfile vai evidenciar a relação do ser humano com o dinheiro, desde a invenção da moeda. A Imperatriz tem nove títulos.

UNIDOS DA TIJUCA

Encerrando a noite, no primeiro dia de desfile, a escola de samba do Borel vai desfilar na Sapucaí ao som do enredo “Cada macaco no seu galho. Ó, meu pai, me dê o pão que não morro de fome”, do carnavalesco Hélcio Paim. O enredo falará sobre a história do pão. Além de citar o agradecimento pelo alimento/pão de cada dia, a ajuda ao próximo. A Unidos da Tijuca tem quatro títulos, e geralmente surpreende o público.

