Emocionante! Verstappen supera Leclerc nas últimas voltas e vence GP da Áustria

Max Verstappen venceu com categoria o GP da Áustria, disputado no Red Bull Ring, em Spielberg. Mas nas primeiras voltas isso era uma possibilidade bem remota. O holandês não largou bem e caiu para sétimo colocado. Porém, foi recuperando posições até conquistar a quarta colocação depois da rodada de paradas, com Vettel, Bottas e Leclerc.

Então, impulsionado por uma multidão de torcedores, ultrapassou o alemão e o finlandês, restado apenas a revelação da Ferrari como adversário. A diferença foi caindo, até que uma belíssima disputa de posição se deu entre os dois jovens pilotos. Eventualmente, na forte freada para a curva 2, Verstappen mergulhou e ultrapassou Leclerc, deixando pouco espaço para o monegasco, que acabou saindo da pista.

Depois disso, o holandês disparou na liderança para vencer pela segunda vez seguida na Áustria. Ele ainda fez a melhor volta da corrida, levando seu ponto extra. É a primeira vitória da Honda na F1, desde seu retorno à categoria. A Red Bull reconheceu o feito levando um representante da fabricante de motores para o pódio.

O lance da ultrapassagem definidora da corrida entrou em investigação pela FIA. Até o momento, a vitória permanece com Verstappen.

Uma primeira vitória frustrada

A corrida de Charles Leclerc também foi muito forte, sendo que o piloto da Ferrari largou e bem e não foi incomodado durante praticamente toda a prova. Ele largou com os pneus macios, enquanto Verstappen, Bottas e Hamilton começaram com os médios.

Isso resultou em uma parada mais adiantada em relação aos rivais, na volta 23. Mesmo assim, Leclerc administrou bem sua vantagem e manteve a ponta após as paradas. Tudo indicava que essa seria sua primeira vitória, mas o ritmo de Verstappen não ajudou.

O terceiro colocado foi Valtteri Bottas, que fez uma prova apagada. Como dito, ele largou com os médios, mas parou antes de Leclerc. A Ferrari decidiu marcar o finlandês e chamou Vettel. Mas se atrapalhou fe na parada, o que manteve Bottas na segunda colocação, até ser ultrapassado por Verstappen. Apesar do pódio, um desempenho que nada lembra o início de temporada do número 77.

Sebastian Vettel correu uma sólida corrida de recuperação, saindo de nono para chegar em quarto. O alemão perdeu a oportunidade de ter a segunda colocação depois da parada, mas se recuperou bem. Mais para a parte final perdeu a terceira colocação para Verstappen, e logo depois fez outra parada na volta 50, colocando os macios. A princípio uma decisão sem sentido, mas que foi fundamental para chegar em Hamilton e conseguir uma ultrapassagem.

Foto: Reprodução / Red Bull Racing

Depois de ganhar seis das oito corridas iniciais de 2019, Hamilton não repetiu o desempenho praticamente perfeito na Áustria. Largou de quarto, assumiu a liderança com as paradas de Bottas e Leclerc, mas não conseguiu imprimir um ritmo forte. Nas voltas que tinha para abrir vantagem, não voou como precisaria para ganhar a posição definitivamente. Na sua parada, na volta 30, teve que trocar a asa dianteira, o que resultou na perda da posição para Vettel. Depois disso, o britânico não conseguiu alcançar mais ninguém. Terminou na quinta posição.

Briga boa também do no pelotão intermediário

Lando Norris terminou a corrida na sexta colocação, depois de boas brigas com Kimi Raikkonen e Pierre Gasly. O jovem piloto da Mclaren até ousou a disputar posição com Hamilton na largada, assumindo a terceira colocação temporariamente. Raikkonen terminou em nono e Gasly em sétimo, mas o veterano finlandês deu uma boa canseira para francês na Red Bull na pista. Gasly chegou até a levar volta do companheiro Verstappen, algo nada bom para seu futuro na equipe.

Carlos Sainz foi punido por troca de motores e largou da penúltima posição. Mas na bandeirada o espanhol cruzou em oitavo, um resultado que mostra a melhora da Mclaren. Antonio Giovinazzi completou o Top 10 em décimo, marcando seu primeiro ponto na carreira.

Depois dessa corrida de altíssimo nível, a Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas, para o GP da Inglaterra, em Silverstone.