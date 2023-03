Kart: Speed Park será sede da 1ª Virada Automobilística

Entre os dias 12 e 14 de maio, o Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), será sede da 1ª Virada Automobilística, evento organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em conjunto com o Speed Motor Clube, e que terá 48 horas de duração, com diversas atrações para toda a família.

Um dos principais kartódromos do país, o Speed Park é o mais seguro e tecnológico das Américas e já recebeu diversas competições importantes da modalidade, entre elas as duas edições do Troféu Ayrton Senna de Kart, o Circuito Paulista e também o Campeonato Brasileiro de Kart.

Porém, o desafio agora será ainda maior, pois nunca foi realizado um evento automobilístico como esse: 48 horas ininterruptas, com experiências disponíveis para todos os públicos de Birigui e região.

''Acreditamos que essa será a oportunidade perfeita para que muitos daqueles que nunca andaram de kart, possam ter a chance de conhecer o esporte. A Virada Automobilística será um grande evento inclusivo, e que contará com diversas atrações além do kartismo''.

''Será uma experiência inesquecível para quem puder vir e participar do evento'', explicou Tamires Escudeiro Ferrari, diretora executiva do Speed Park.

Serão mais de 25 atividades diferentes durante as 48 horas da Virada Automobilística, cada uma com um tempo de duração e horários variados para atender públicos diferentes. E todas sem nenhum custo.

Entre as atividades disponíveis para o público, estão as corridas de kart rental, endurance rental e profissional, para os fãs do kartismo. Já a família inteira terá como opções além do kart, diversas atrações como Track Day de carros e motos, diversos simuladores de várias modalidades do automobilismo, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas, além de uma arena gamer para os fãs de e-sports.

O Speed Park também terá shows, dentro e fora das pistas, com atividades como Drift, Free Style com Jorge Negretti (dez vezes campeão brasileiro de motocross, além de diversos outros títulos) e Wheeling, com a presença do campeão mundial Jefferson Matheus. Exposição de carros e show de acrobacias aéreas também estão entre as atrações.

''Será um mega-evento, o qual não será focado apenas no fã de automobilismo. Queremos atrair toda a família para vir ao Speed Park e se divertir, com as diversas atrações que estarão disponíveis durante as 48 horas. Realmente será um ambiente familiar, onde todos viverão uma experiência inesquecível'', completou Tamires.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 90 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba). O estacionamento e a entrada no kartódromo são gratuitos.