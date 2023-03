Com gols no fim, São Paulo vence Ceará fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o São Paulo visitou o Ceará neste sábado (04), no Presidente Vargas, em Fortaleza, e saiu com os três pontos, após vitória por 2 a 0, com gols de Ingrid e Ariel Rodrigues, contra.

O Ceará vive uma fase terrível. Chegou a terceira vitória seguida, tomando 26 gols nesse período. O Vozão perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo por 10 a 0, depois estreou no Brasileirão sendo goleado por 14 a 0 para o Corinthians e hoje foi derrotado pelo Tricolor Paulista.

O São Paulo encerrou um jejum de três confrontos sem vitória, no qual tinha sido eliminado pelo Santos no Campeonato Paulista com duas derrotas, além do empate contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, o time paulista toma quatro pontos e ocupa a liderança provisória da competição.

Pouca efetividade do Ceará e precisão do São Paulo

Diferentemente dos últimos jogos que o Ceará não teve oportunidades, a equipe chegou a criar boas oportunidades no primeiro e chegar com perigo, podendo ter feito um gol. Ainda no fim da etapa inicial, abriu o placar, mas de forma irregular e o tento goi anulado.

Já na reta final, a situação mudou completamente no Presidente Vargas. O São Paulo impôs o seu ritmo de jogo, criou inúmeras oportunidades e chegou ao primeiro aos três minutos, com Ingrid.

Pressionando durante todos os 45 minutos e com o Vozão atuando no setor defensivo, sem poder de reação, o Tricolor do Morumbi só anotou o segundo aos 38', quando Ariel Rodrigues marcou contra, dando números finais ao duelo na capital cearense.

Próximos compromissos

Os dois times seguem focados no Campeonato Brasileiro. O Ceará entra em campo novamente no próximo sábado, às 48h, contra o Bahia, em Salvador.

O São Paulo atua no domingo (12), às 19h, contra o Cruzeiro, no Morumbi, na capital paulista.