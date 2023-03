Saiba onde assistir o E-Prix de São Paulo, etapa da Fórmula E no Brasil

A Fórmula E desembarcou no Brasil para realizar a primeira prova da história da categoria no país. O Sambódromo do Anhembi vai receber a sexta etapa da nona temporada da categoria neste sábado (25), e a expectativa é de um público de 25 mil pessoas.

Para quem não conseguir ir ao Sambódromo do Anhembi, a opção será assistir. E não faltará opções, tanto na TV Aberta quanto na fechada, e até mesmo no digital, com transmissões ao vivo no YouTube e na Twitch.

Os carros vão a pista pela primeira vez no final de tarde desta sexta-feira para a primeira sessão de treinos livres, e todas as demais atividades (segundo treino livre, classificação e corrida) serão realizadas no sábado.

Programação – atividades da pista e transmissão

Sexta-feira, 24 de março de 2023:

1º Treino Livre – 16h25 (Transmissão: YouTube da Fórmula E e do Grande Prêmio)

Sábado, 25 de março de 2023:

2º Treino Livre – 07h25 (Transmissão: YouTube da Fórmula E e do Grande Prêmio)

Treino Classificatório – 09h40 (Transmissão: Band TV, BandSports, YouTube do Grande Prêmio e Gaulês TV na Twitch)

Corrida/Largada – 14h (Transmissão: Band TV, BandSports, YouTube do Grande Prêmio e Gaulês TV na Twitch)

Após cinco etapas disputadas, o mundial de pilotos é liderado pelo alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), vencedor das duas provas realizadas em Diriyah, na Árabia Saudita. A última etapa realizada do campeonato foi na Cidade do Cabo, na Africa do Sul, a qual foi vencida pelo português Antonio Félix da Costa, também piloto da Porsche.