Fórmula E acelera em São Paulo pela primeira vez em corrida de rua no Ibirapuera

Um carro de Fórmula E acelerou pela primeira vez na história nas ruas brasileiras. Na manhã deste domingo (19), o paulista Lucas di Grassi pilotou o Gen3 por 300 metros antes da largada da Corrida pela Inclusão Olga Kos, realizada na Obelisco do Ibirapuera, cartão-postal de São Paulo (SP). O monoposto elétrico mais rápido do mundo foi o carro madrinha da tradicional prova de pedestrianismo.

No próximo sábado (25), a disputa será para valer no Julius Baer São Paulo E-Prix, no Sambódromo do Anhembi, também na capital paulista. A prova é válida pela sexta etapa do Campeonato Mundial dos Carros Elétricos.

Mais de 15 mil pessoas participaram da Corrida pela Inclusão Olga Kos para 10 e 6 quilômetros de prova. O evento foi realizado em apoio à conscientização da Síndrome de Down, que celebra seu Dia Internacional nesta semana.

Lucas di Grassi, campeão da terceira temporada e um dos ídolos do automobilismo brasileiro, celebrou a oportunidade de pilotar a terceira geração dos carros elétricos da Fórmula E perto de sua casa. Desde a juventude, Di Grassi frequenta o Parque do Ibirapuera para manter a parte física em dia.

''É um lugar fantástico. É a região mais bonita e mais verde da cidade. Venho desde pequeno treinar no parque e espero que no futuro tenha uma corrida de Fórmula E neste local, isso seria um sonho'', disse Lucas di Grassi.

''O dia foi especial correr com o Gen3 junto com a prova da Inclusão Olga Kos com mais de 15 mil pessoas. O povo brasileiro tem um carinho especial pelo automobilismo e isso espero que seja demonstrado no sábado, no sambódromo''.

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E desembarca pela primeira vez no Brasil com 22 pilotos na disputa, incluindo o mineiro Sérgio Sette Câmara. São esperadas mais de 25 mil pessoas no palco do carnaval paulista.

Cinco etapas já foram realizadas na atual temporada da Fórmula E, sendo que a última, foi disputada nas ruas da Cidade do Cabo, na África do Sul, e vencida pelo piloto português Antonio Félix da Costa, campeão da sexta temporada, que agora corre pela TAG Heuer Porsche. Seu companheiro no time, o alemão Pascal Wehrlein, lidera o campeonato com 80 pontos.

''Foi um trabalho de anos para trazer a Fórmula E para o Brasil e hoje com o Gen3 acelerando pela primeira vez nas ruas e abrindo a corrida de rua Olga Kos foi mais do que especial. Será uma das etapas mais emblemáticas do campeonato. Os torcedores do país amam o automobilismo e demonstra sua paixão pelo esporte'', contou Álvaro Buenaventura, diretor da Fórmula E para América Latina.

O evento é realizado 100% num único dia e a organização da prova em São Paulo (SP) preparou uma série de atrações a partir das 7h. Os carros elétricos entram logo no primeiro horário, às 7h30, para fazer os treinos livres.

Às 9h40 será vez dos treinos de classificação para definir o grid de largada da prova da Fórmula E em São Paulo (SP). Às 11h, os pilotos farão uma sessão de autógrafos seguida pelo desfile de apresentação na reta principal do local ao lado de passistas de escolas de samba com suas baterias.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo ainda estão à venda através do site eventim.com.br/artist/formulae-sp/