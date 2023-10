Brasileiro de Baja: No topo da classificação geral, Lucas Moraes disputa Rally de Inverno neste fim de semana

No próximo fim de semana (21 e 22/10) será realizada a sétima edição do Rally de Inverno, prova de off road que acontece em Barra Bonita, no interior do estado de São Paulo. A corrida corresponde à sexta etapa do calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, no qual Lucas Moraes é o líder.

O piloto do Polaris Polaris RZR PRO R da equipe MEM Motorsport foi o vencedor de quatro das cinco etapas do Brasileiro de Baja e segue na liderança da competição com 205 pontos, contra 192 do segundo colocado na classificação geral, Guilherme Cysne (Can Am Maverick X3).

“As expectativas são boas, mas a qualidade do grid também é forte. Então, vamos para a corrida com muita consciência de que não vai ser fácil, como nunca é nas provas de off-road brasileiras. Fizemos algumas evoluções no nosso Polaris ao longo do último mês e estou muito animado nessa tentativa de defesa da liderança do Campeonato Brasileiro”, comentou a jovem estrela do off-road nacional.

Trajeto desafiador – Após ter disputado pela primeira vez o Rally Dakar e ter conquistado um pódio já em sua estreia na mais famosa prova do off-road mundial, Lucas Moraes tem mostrado bastante cautela diante dos desafios do Campeonato Brasileiro de Baja. O atual líder da competição prevê para o final de semana mais um trajeto desafiador.

“Será uma prova numa região que demanda bastante dos carros. Teremos apenas uma volta por dia no trajeto, ao invés de duas voltas menores”, explicou Lucas. “Apesar da diferença de formato, acredito que conseguiremos manter o bom ritmo das etapas anteriores.”

A programação da sétima edição do Rally de Inverno prevê a largadas no sábado, às 10h. No domingo, às 8h, os competidores largarão para a especial que encerra a corrida. Cada dia terá 115km de especiais – trechos cronometrados nos quais é disputada a prova – totalizando 230km de prova na soma o sábado e do domingo.