Quem pode suprir a ausência de Jonathan Calleri no São Paulo?

Logo após a conquista inédita da Copa do Brasil em 2023, os torcedores foram incrivelmente surpreendidos com uma notícia dada pelo atacante argentino Jonathan Calleri, ainda na beira do gramado, afirmando estar jogando lesionado havia 7 meses e que estava apenas esperando a final para finalmente operar, a fim de cessar as grandes dores alegadas pelo atleta.

Calleri, após essa afirmação, ainda chegou a atuar algumas vezes com a camisa tricolor, incluindo uma grande vitória contra o rival Corinthians, na qual ele marcou duas vezes e foi o grande nome do confronto. No entanto, em 9 de Outubro, o clube anunciou por meio de suas redes sociais que seu novo camisa teve que passar por um processo cirúrgico, mais precisamente uma artroscopia no tornozelo direito, uma lesão que o afastará dos gramados até, no mínimo, janeiro de 2024, visando recuperá-lo 100% antes da decisão da Super Copa do Brasil, que ainda tem adversário a definir. A grande pergunta que ficou entre os torcedores paulistas é: quem irá substituí-lo até o final de 2023?

Luciano

Foto: Divulgação/São Paulo

Um dos principais nomes da torcida e também do treinador Dorival Jr para substituir sua grande referência no comando de ataque é Luciano. O atleta não tem sido titular absoluto na equipe paulista já há algum tempo, mas é um dos mais experientes do elenco e, quando há a opção pela equipe "alternativa", sua presença é garantida entre os 11 titulares. Além disso, ele entra constantemente nas partidas, principalmente no Morumbi, onde os torcedores pedem sua entrada em absolutamente todos os jogos em que ele não está entre os titulares.

Até o momento de 2023, Luciano entrou em campo em 54 oportunidades, balançou as redes 10 vezes e também efetuou 10 assistências, somando o Campeonato Brasileiro,, Copa Sul-Americana,, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Erison

Foto: Divulgação/São Paulo

O centroavante emprestado pelo Botafogo ao clube da capital paulista no início do ano ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos com o manto tricolor. Erison fez sua estreia diante do Santo André, ainda no Campeonato Paulista, mas na segunda partida pela equipe, os problemas começaram a aparecer. O atacante teve sua primeira lesão diante do RB Bragantino, sendo substituído ainda no primeiro tempo, e a partir desse momento as coisas começaram a desandar.

O atleta voltava de lesão e, poucos jogos depois, se lesionava novamente. O camisa 49 do tricolor fez sua melhor partida diante da equipe do Tigre, em território argentino, marcando duas vezes e sendo o grande responsável pela vitória são-paulina. Desde então, Erison não conseguiu ter sequência. Atualmente, Erison está disponível para atuar novamente, e na última partida disputada pela equipe contra o Goiás, ele entrou e teve um desempenho positivo, não marcando gol devido a uma grande defesa operada pelo goleiro Tadeu.

Desde sua chegada, Erison atuou em 10 partidas, marcou duas vezes e distribuiu uma assistência.

David

Foto: Divulgação/São Paulo

O atacante David também é um jogador cedido pelo Internacional ao tricolor paulista em um empréstimo de 1 ano, válido até dezembro de 2023. Diferentemente de Erison, ele foi utilizado na equipe em diversas oportunidades desde sua chegada. Logo em sua chegada, ele ganhou o posto de titular rapidamente, pois na época o treinador da equipe era Rogério Ceni, que gostava muito do futebol do atleta e não hesitou em colocá-lo como titular. Com a chegada de Dorival Jr, o cenário mudou um pouco, o novo comandante também deu diversas oportunidades ao atacante, mas raramente o incluiu em seus 11 iniciais.

David teve uma lesão muito séria há algum tempo, e a expectativa não era muito boa para uma volta aos gramados tão rápida. No entanto, de acordo com integrantes da Equipe Médica do São Paulo, a velocidade de recuperação foi "assustadora", e o jogador voltou a usar o manto tricolor muito antes do previsto. Atualmente, ele também está disponível para atuar. O São Paulo tenta viabilizar uma extensão do empréstimo do jogador, porém, os colorados não pretendem facilitar e desejam uma venda definitiva do jogador. As negociações continuam.

David entrou em campo em 30 oportunidades, balançou as redes 5 vezes e deu 3 assistências.

Próximo Compromisso

O Tricolor de Dorival Jr volta aos gramados neste sábado (21), em que terá de enfrentar o terceiro colocado na tabela, Grêmio, com o jogo marcado para às 18h30, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023.