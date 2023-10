Brasileiro de Baja: Bruno Varela vence especial de domingo e se aproxima da liderança

Bruno Varela encerrou sua participação no Rally de Inverno, válido pela sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, com vitória na especial deste domingo (22) da categoria UTV. A prova contou também com uma especial disputada no sábado, vencida por Kaíque Bentivoglio (equipe MEM/Polaris).

Com o resultado, Bruno, que compete pela equipe Can-Am Monster Energy, reduziu de 28 para 17 pontos a diferença para o líder da temporada, Guilherme Cysne (equipe GC Rally Team/PEAK Motorsport). Com duas etapas a serem disputadas em 2023, ainda há 104 pontos em jogo. A sétima e penúltima prova da temporada será realizada nos dias 18 e 19 de novembro, em Araçatuba, Interior de São Paulo.

A corrida deste fim de semana aconteceu na região de Barra Bonita, também no Interior paulista. Se um problema técnico atrapalhou os planos de Bruno na especial de sábado, neste domingo o Can-Am Maverick X3 apresentou um bom ritmo e garantiu a vitória na geral do dia, com bons 26 segundos de diferença em relação ao segundo colocado, Kaique Bentivoglio.

“Foi uma corrida espetacular, foi a melhor prova de baja em questão de dificuldade de terreno que fizemos na temporada”, comentou Bruno Varela após a prova. “Consegui imprimir um bom ritmo e conquistar o primeiro lugar na geral, com 26s em relação ao segundo colocado. Conquistamos uma boa pontuação, estava precisando de um resultado como este. O título ainda é uma disputa totalmente em aberto”, completou.

Cada especial, disputada no sábado ou domingo, conta pontos individualmente para a classificação do campeonato. Mas na soma dos dois dias as etapas do Brasileiro de Baja apontam um vencedor: em Barra Bonita foi Kaíque Bentivoglio, que foi o vitorioso geral da prova com uma vitória no sábado e um segundo lugar no domingo. Seu companheiro de equipe, Lucas Moraes, abandonou a corrida e com isso pela primeira vez deixou de liderar o campeonato, caindo para o segundo lugar, a apenas três pontos do líder Guilherme Cysne. Já Bentivoglio ocupa a quarta posição, com 190 pontos.

Liderança na OverPro – O tricampeão mundial de rally Reinaldo Varela segue na liderança da categoria UTV OverPro, mesmo fechando o Rally de Inverno na quinta colocação na classe.

O piloto da Can-Am Monster Energy teve problemas nas duas especiais, mas seu adversário direto na luta pelo título da OverPro, Marcus Cotton (Cotton Racing), também teve dificuldades e terminou apenas uma posição à frente de Reinaldo. Com isso, não houve uma mudança significativa na diferença de pontos entre os dois postulantes ao título.

“Foi um fim de semana difícil, tivemos problema nas duas especiais. Na última especial, tivemos um problema no diferencial restando apenas 20km para o término. De qualquer forma, seguimos com uma boa vantagem na liderança, e agora é conseguir manter esse cenário nas duas etapas que restam no campeonato”, explicou Reinaldo.

Classificação geral do Campeonato na categoria UTVs:

1º Guilherme Cysne, 232

2º Lucas Moraes, 229

3º Bruno Varela, 215

1º Kaique Bentivoglio, 190

5º Reinaldo Varela, 171