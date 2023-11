Hamilton sondou Red Bull e falou com Ferrari antes de renovação com Mercedes, revela chefe da equipe austríaca

Lewis Hamilton renovou o contrato com a Mercedes, no entanto, a novela teve mais capítulos desvendados e revelados por Christian Horner. O chefe da Red Bull comentou que o inglês considerou seriamente a Ferrari e até uma mudança para a equipe austríaca.

Ainda de acordo com Christian Horner, não foi a primeira vez em que Lewis Hamilton sondou uma saída para a Red Bull. No entanto, a negociação com a Mercedes ganhou ritmo e a equipe anunciou no fim de agosto.

“Tivemos várias conversas nos últimos anos sobre Lewis vir para a Red Bull. A equipe dele entrou em contato com a gente algumas vezes, mais recentemente no início deste ano, para saber se haveria algum interesse”, revelou em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

“Ele [Hamilton] também encontrou com John Elkann. Acho que tiveram conversas sérias. Foi ali por Mônaco, definitivamente, houve conversas. Talvez com Vasseur também, mas, certamente, com Elkann”, seguiu.

“Eu não vejo Max e Lewis trabalhando juntos. A dinâmica disso não ia dar certo, estamos 100% felizes com o que nós temos”, completou o chefe da Red Bull.

Carreira na Fórm

Lewis Hamilton está na Fórmula 1 desde 2007, quando surgiu na McLaren. Na equipe, conquistou 21 vitórias. Na sequência, o inglês fechou com a Mercedes em 2009, na qual conquistou 82 triunfos e levou sete títulos. Dessa forma, muitos consideram o piloto britânico como um dos maiores de toda a história da modalidade.