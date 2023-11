Brasileiro de Baja: Bruno Varela vence o Rally Poeira e assume a liderança do campeonato

Bicampeão do Brasileiro de Rally Baja, Bruno Varela parece caminhar para seu terceiro título. Durante a quinta edição do Rally Poeira, prova válida pela 7ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, o piloto da equipe Can Am Monster Energy conquistou a vitória na classificação geral, resultado que também o alçou ao primeiro lugar na tabela do campeonato.

Para completar um final de semana perfeito, o segundo lugar na prova disputada sob forte calor em Araçatuba (SP) foi garantido por seu pai, Reinaldo Varela, que tornou-se campeão da divisão UTV Over Pro por antecipação.

Bruno foi segundo colocado na etapa realizada no sábado (e vencida por Kaíque Bentivoglio, da Polaris) e venceu a etapa do domingo, ficando com a vitória na classificação geral do Rally Poeira. O piloto da Can-Am Monster Energy agora soma 268 pontos, 19 a mais do que o segundo colocado, Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport), que soma 249. No terceiro posto está Lucas Moraes (MEM Motorsport/Polaris), com 229, seguido por Bentivoglio (226).

“Foram dois dias importantes em termos de resultado pra gente na briga pelo título. Agora, é se preparar para a última etapa da competição. Estamos sonhando com esse tricampeonato”, comentou Bruno Varela após a vitória.

Título antecipado – Enquanto o filho mais novo subia no degrau mais alto do pódio, o segundo lugar na corrida dava a Reinaldo Varela a oportunidade de comemorar por antecipação a conquista do título da classe da UTV Over Pro. Para o piloto de 65 anos e com três mundiais de rally no extenso currículo de conquistas no off-road, esse título tem um sabor especial.

“Já tenho 40 anos de competição. E eu jamais poderia imaginar que estaria disputando títulos aos 65 anos de idade, enfrentando grandes pilotos como o Marcus Cotton, Nuno Fojo e Adriano Benvenutti. Sinto muita gratidão por poder vivenciar esse momento tão raro na trajetória de qualquer atleta”, ponderou Reinaldo Varela.

O terceiro piloto da equipe, Gabriel Varela, terminou o Rally Poeira na quarta colocação com seu Can-Am Maverick X3, em um fim de semana de festa em família na etapa do campeonato nacional.

“Foi show correr na nossa terra e conseguir resultados importantes”, diz Gabriel, relembrando que os Varela são de Araçatuba. “Fiz uma boa corrida e esperava conseguir fechar a prova no top-3, mas um erro quando restavam 40km para o fim não permitiu. Meu foco total agora é tentar o vice-campeonato”, explicou Gabriel.

Sequência do campeonato – A próxima e última etapa do Brasileiro de Baja será o Rally de Terra Verde, nos dias 2 e 3 de dezembro, em São Carlos, interior de São Paulo. A prova definirá o campeão nacional desta temporada na classificação geral.

Confira abaixo o top-5 na classificação geral do Rally Poeira:

1º Bruno Varela (Varela Can-Am Monster Energy), com 3h28min29s74

2º Reinaldo Varela (Varela Can-Am Monster Energy), a 2min08s16

3º Jean Azevedo (T+A Rally Team/Polaris Racing Brasil), a 3min25s98

4º Gabriel Varela (Varela Can-Am Monster Energy), a 4min03s03

5º Conrado Matsumoto (Cotton Racing), a 5min59s53

Top-6 da classificação geral do Brasileiro de Rally Baja após 7 etapas:

1º Bruno Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 268 pontos

2º Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport), 249

3º Lucas Moraes (MEM Motorsport/Polaris), 229

4º Kaique Bentivoglio (Polaris One), 226

5º Reinaldo Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 217

6º Gabriel Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 172