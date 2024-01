DAKAR 2024: Dupla da MSL completa primeira etapa em terceiro entre os novatos da Challenger

Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini demonstraram competência e astúcia na primeira etapa da 46ª edição do Dakar, em disputa na Arábia Saudita, neste sábado (06). Na categoria Challenger (UTVs T3), a dupla da MSL Rally, que integra o time francês da BBR Motorsport, conseguiu escalar 17 posições na classificação geral da categoria, finalizando os 414 quilômetros de trecho cronometrado entre Al’Ula e Al Henakiyah em 6h35m55s, conquistando a 19ª posição e ficando em terceiro entre os Rookies (novatos) da divisão.

Apesar das várias quebras e trocas de pneus registrados no roteiro do dia, o UTV T3 Max (FIA) Taurus #343 da dupla deu conta do traçado desafiador da prova. Nos primeiros pontos de controle do trecho cronometrado até o km 225, a dupla vinha oscilando nos tempos entre a 11ª e a 13ª posição. No trecho mais complicado do dia, o desempenho do conjunto deu uma queda, com o 18º lugar no km 281, 20º no km 318, e 21º no km 367. Já na chegada ao penúltimo waypoint (km 394) a performance melhorou, completando o trecho em 19º e mantendo a posição na linha de chegada.

Hoje a dupla da MSL Rally estava mais entrosada tanto entre sí quanto com a prova e o carro. Que por sinal, o Taurus T3 tem se mostrado um tanque de guerra. A evolução dele após o Marrocos é incrível. O carro é forte e foi posto a prova hoje. Não aqueceu, teve força e não quebrou em um dia onde um mar que carros quebrados dominaram a temática da prova foi motivo de conforto para a dupla. A segunda etapa promete ser um dia duro. A expectativa segue alta.

“Por mais experiência que tenhamos competir no Dakar não é para qualquer um e a prova de hoje deu essa amostra. Foi um percurso com um piso completamente diferente com o que estamos acostumados, estava repleto de rochas vulcânicas e bem complicado de passar. Nos trechos mais complicados, preferimos não arriscar para evitar qualquer problema, principalmente com os pneus, afinal é o primeiro dia. Teve parte do caminho que estava complicado de visualizar e nesse ponto o Fabrício foi fantástico e seguro. Mas estou satisfeito de ter chegado inteiro e finalizado esta primeira especial. Agora é revisar o carro e preparar para a pedreira deste domingo”, relata o piloto.

Para Bianchini, a especial também teve dificuldades na navegação. “Navegar hoje, definitivamente não foi uma missão para amadores. A atenção à planilha e aos pontos de referência exigiu muita concentração, pois tinham diversas mudanças súbitas de direção. E isso aliado à poeira no ar levantou ainda mais o sarrafo da dificuldade. Mas chegamos bem, e é o que importa e era nosso objetivo. E amanhã estaremos ainda mais atentos ao desafio”, promete o navegador.

Neste domingo (7), a segunda etapa da maior prova de off-road do planeta reserva um trecho de grandessíssimos desafios. De início, serão 30 km de dunas. No entanto, a maior parte da especial será de trechos rápidos, no qual a sorte favorecerá os corajosos, mas não os imprudentes. Com este percurso, o Dakar porá a resiliência dos competidores e a resistência de suas máquinas. E este será um longo dia no caminho para Al Duwadimi, com 192 quilômetros de deslocamentos e uma especial de 463 quilômetros.

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas. A distância total percorrida pelos competidores da edição 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

A novidade em 2024 será a etapa de 48 horas, a sexa da competição, partindo e chegando em Shubaytah, na região desértica chamada de “Quarteirão Vazio” (Empty Quarter), no deserto Rub’Al Khali, que cobre 650 mil km², sendo a maior área contínua coberta de areia no mundo. Neste trecho, os competidores têm horário determinado – até às 16 horas – para alcançarem um dos oito acampamentos para passar a noite. Assim, recebem duas horas para reparos nos veículos e têm suprimentos para dormir e completar a especial a partir das 7 horas da manhã do dia seguinte.

Esta é a estreia da MSL Rally no Dakar, mas não é a primeira vez da parceria de Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini em eventos internacionais. A dupla atuou em conjunto no South América Rally Race (SARR), em fevereiro do ano passado, na Argentina, na qual ganhou a última etapa; no Rally Marrocos, em que venceu oito etapas; a última edição realizada do Rally Sertões, em que terminou na segunda colocação na categoria T1-FIA; e o Baja Portalegre 500, em setembro passado, disputado em Portugal, em que ficou em segundo lugar na categoria T8 no primeiro dia de competições.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

ETAPA 1 — Sábado, 06/01

Al’Ula > Al Henakiyah - Especial: 414 km

Categoria Challenger (UTV-T3):

Resultado Etapa 1:

1) #302 (Pol) Eryk Goczal/(Esp) Oriol Mena, Energylandia Rally Team, 05h14m18s

2) #310 (Pol) Michal Goczal/(Pol) Szymon Gospodarczyk, Energylandia Rally Team, 05h14m37s

3) #304 (Pol) Marek Goczal/(Pol) Maciej Marton, Energylandia Rally Team, 05h21m56s

4) #305 (Usa) Austin Jones/(Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 05h24m42s

5) #306 (Esp) Cristina Gutierrez Herrero/(Esp) Pablo Moreno Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 05h27m44s

6) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/(Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 05h28m30s

7) #301 (Chl) Francisco Lopez Contardo/ (Chl) Juan Pablo Latrach Vinagre, Can-Am Factory Team, 05h34m30s

8) #312 (Arg) Nicolas Cavigliasso/(Arg) Valentina Pertegarini, Taurus Factory Team, 05h37m41s

9) #309 (Chl) Ignacio Casale/(Chl) Alvaro Leon, X-Raid Yamaha Supported Team, 05h40m38s

10) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/(Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 05h52m25s

19) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/(Bra) Fabricio Bianchini, Team BBR, 06h35m55s

OTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

ETAPA 2 — Domingo, 07/01

Al Henakiyah > Al Duwadimi

Especial: 463 km

Deslocamentos: 192 km

Total do dia: 655 km

ETAPA 3 — Segunda-feira, 08/01

Al Duwadimi > Al Salamiya

Especial: 438 km

Deslocamentos: 295 km

Total do dia: 733 km

ETAPA 4 — Terça-feira, 09/01

Al Salamiya > Al-Hofuf

Especial: 299 km

Deslocamentos: 332 km

Total do dia: 631 km

ETAPA 5 — Quarta-feira, 10/01

Al-Hofuf > Shubaytah

Especial: 118 km

Deslocamentos: 527 km

Total do dia: 645 km

ETAPA 6 (SUPER ETAPA) – 48 horas

Quinta-feira e Sexta-feira, 11 e 12/01

Shubaytah > Shubaytah

Especial: 584 km

Deslocamentos: 234 km

Total da etapa: 835 km

DESCANSO - Sábado, 13/01 - Riad

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riade > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamentos: 483 km

Total do dia: 873 km

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Saudar

Especial: 458 km

Deslocamentos: 220 km

Total do dia: 678 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Hail > Al Ula

Especial: 417 km

Deslocamentos: 222 km

Total do dia: 639 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al Ula > Al Ula

Especial: 371 km

Deslocamentos: 238 km

Total do dia: 612 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamentos: 107 km

Total do dia: 587 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamentos: 153 km

Total do dia: 328 km

PERCURSO: 7.614 km totais | 4.635 km de especiais

Informações da equipe:

Instagram: @rally_msl

Consultoria e Assessoria de Comunicação

SiG Comunicação | (11) 99972-6966

Silvana Grezzana Santos/ Josi Castro / Raquel Stein / Luciano Santos



(Vinícius Branca / Fotop)

Alta | Web

Piloto Gunter Hinkelmann

(Fotop/Dakar)

Alta | Web



(Victor Eleutério / Fotop)

Alta | Web

Navegador Fabrício Bianchini

(Fotop/Dakar)

Alta | Web

(Vinícius Branca / Fotop)

Alta | Web

(Margus Torquato / Fotop)

Alta | Web

(Margun Torquato / Fotop)