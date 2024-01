Dakar 2024: Brasileiros seguem no top-10 em dia de mais um recorde para Peterhansel

Já era esperado: com o competitivo Audi RS Q E-Tron E2, que já vencera o prólogo, na sexta-feira (5), com os suecos Mattias Ekstrom/Emil Bergqvist, o francês Stéphane Peterhansel alcançou mais um recorde. Durante a segunda especial da edição 2024 do Rally Dakar, neste domingo, o supercampeão alcançou a 50ª vitória em uma especial da prova, que ele disputa desde 1988 e da qual foi 14 vezes campeão (oito na categoria Carros e seis na Motos). Com a façanha, ele igualou o recorde que pertence ao “finlandês voador” Ari Vatanen, tetracampeão do Dakar, mas já aposentado.

O ritmo dos Audi continua a impressionar, mesmo com a previsão negativa do atual pentacampeão, o catarense Nasser Al-Attiya: “Eles não passarão do terceiro dia de prova” – esse, sim, um prognóstico que não deve se cumprir, pelo que se vê até o momento. No acumulado dos dois dias, a liderança também é da Audi, com os espanhóis Carlos Sainz/Lucas Cruz.

Entre os brasileiros, na categoria principal, a Carros, Lucas Moraes repetiu a estratégia que lhe deu o pódio na edição 2023 da prova, quando estreou no Dakar: adotar um ritmo moderado no início, para evitar quebras mais adiante na corrida.

Mesmo assim, o brasileiro, que terminou a especial de hoje em nono junto com o navegador espanhol Armand Monleón, poderia ter sido mais rápido e chegado mais à frente não tivesse sido atrapalhado pelo lituano Zaidotas Zala (Mini Cooper Works Rally Plus), que era mais lento e não dava passagem, como é obrigatório nos ralis, por uma questão de segurança. Lucas e Monleón defendem a equipe Toyota Gazoo Racing com um modelo GR DKR Hilux T1+ e, no acumulado dos dois dias de corrida, ocupam o oitavo lugar.

“Mas estamos entre os dez primeiros, ou seja, juntos dos líderes, então estamos bem colocados para terminar bem esse Dakar. Vamos focar em cada dia individualmente, sempre pensando em chegar bem no final”, explicou o piloto, que tem apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla.

“No geral, foi uma especial bem difícil. Tinha muitas erosões cruzando a pista e, às vezes, elas apareciam do nada, em trechos onde a gente estava andando muito rápido. Nós passamos dois carros logo no início da prova, então éramos o quarto carro no trecho. Conseguimos “sobreviver” bem e fechar mais um top 10”, ponderou.

Outro bom resultado foi registrado pela dupla Rodrigo Varela/Enio Bozzano Júnior, da categoria UTV T4, que venceu a especial de sábado, mas hoje teve problemas de navegação e terminou em nono lugar – uma posição ainda bem competitiva considerando a distância total da prova.

O duo, que conta com patrocínio de Divino Fogão/Can-Am/Motul/Quadrijet e defende a equipe Team Brazil, formada por familiares e técnicos nacionais, ocupa agora a vice-liderança na classificação geral. Devido a ataques de piratas na região onde passaria o navio que levava seu carro para a Arábia Saudita, local da prova, eles estão competindo com um carro improvisado e sem peças de reposição.

“Erramos um way point – passagem obrigatória por ponto de cronometragem – e por isso tomamos 15 minutos de penalidade. Não fosse por esse erro, teríamos vencido também a segunda especial, como fizemos ontem”, explica Rodrigo Varela.

“Foi uma pena, mas faz parte dessa competição, que é muito longa e exige concentração total. Nós falhamos nesse momento-chave, infelizmente. Mas ainda estamos em segundo na geral e brigando pela ponta”, continuou o campeão sul-americano de rally-raid, que faz sua estreia no Dakar.

O Brasil somou neste domingo a sua terceira vitória em especial com o primeiro lugar de Marcelo Medeiros (Yamaha Raptor 700, apoiado por Mardisa/Viação Estrela/Taguatur Fiat/Sedel) na categoria Quadriciclos. Esta foi a segunda vitória consecutiva de Medeiros, que segue líder na classificação geral da Quadriciclos. A outra vitória foi da dupla Varela/Bozzano na UTV T4, já na especial de estreia do campeão sul-americano Rodrigo Varela.



Especial maratona – A prova abre nesta segunda-feira (08) a chamada “maratona”, junção de duas especiais que trazem desafios técnicos a mais para as equipes. O trecho desta segunda-feira terá 438km, entre Al Duwadimi e Al Salamiya, sempre em território saudita. O percurso possui diversos tipos de terreno, desde área pedregosas a vastas extensões de areia e as temidas grandes dunas, tornando a velocidade geral um pouco mais lenta que nos dias anteriores.

Como elemento complicador para pilotos, navegadores e mecânicos, ao final do dia eles terão apenas duas horas para fazer reparos e ajustes em seus veículos. Confira os resultados deste domingo:



RESULTADOS

Categoria Carros - 2ª Especial de 463km, de Al Henakiyah até Al Duwadimi

1. Stéphane Peterhansel (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) - Audi RS Q e-tron E2, +13min16s

2. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +4min17s

3. Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) - Toyota GR DKR Hilux, +7min36s

4. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +12min16s

5. Yazeed Al-Rajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) - Toyota Hilux Overdrive, +1min51s

6. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +14min47s

7. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +11min17s

8. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, 8h49min38s

9. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +12min17s

10. Martin Prokop (CZE) / Viktor Chytka (CZE) – Ford Raptor, +7min44s



Categoria Carros – Acumulado após a 2ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, 8h49min38s

2. Yazeed Al-Rajhi (SAU) / Timo Gottschalk (ALE) - Toyota Hilux Overdrive, +1min51s

3. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +4min17s

4. Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) - Toyota GR DKR Hilux, +7min36s

5. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) - Toyota Hilux Overdrive, +7min44s

6. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +11min17s

7. Nasser Al-Attiyah (CAT) / Mathieu Baumel (FRA) – Prodrive Hunter, +12min16s

8. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +12min17s

9. Stéphane Peterhansel (FRA) / Edouard Boulanger (FRA) - Audi RS Q e-tron E2, +13min16s

10. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +14min47s



Categoria UTVs T4 - 2ª Especial de 463km, de Al Henakiyah até Al Duwadimi

1. Gerrard Farres Guell (ESP) / Diego Ortega Gil (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, 4h50min53s

2. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, +05s

3. João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +01min58s

4. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +04min14s

5. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +04min39s

6. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +06min02s

7. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +08min05s

8. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +12min20s

9. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +14min30s

10. Eduardo Pons Sune (ESP) / Jaume Betriu (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +24min19s



Categoria UTVs T4 – Acumulado após a 2ª Especial

1. Gerrard Farres Guell (ESP) / Diego Ortega Gil (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, 4h50min53s

2. Rodrigo Varela (BRA) / Enio Bozzano Junior (BRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +14min30s

3. Xavier de Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA) - Polaris RZR Pro R, +05s

4. Sara Price (EUA) / Jeremy Gray (EUA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +08min05s

5. Jerome de Sadeleer (SUI) / Michael Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +06min02s

6. Cristiano Batista (BRA) / Fausto Mora (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +04min39s

7. Yasir Seaidan (SAU) / Adrien Metge (FRA) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +04min14s

8. João Ferreira (POR) / Filipe Palmeiro (POR) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +01min58s

9. Sebastian Guayasamin (EQU) / Fernando Matias Acosta (ARG) - BRP Can-Am

Maverick XRS Turbo, +12min20s

10. Eduardo Pons Sune (ESP) / Jaume Betriu (ESP) - BRP Can-Am Maverick XRS Turbo, +24min19s