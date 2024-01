Dakar 2024: Medeiros vence quinta etapa entre os Quadriciclos

Quem perservera sempre alcança e com o piloto Marcelo Medeiros não foi diferente. O piloto da Tag Racing venceu a quinta etapa do 46º Dakar, cuja especial aconteceu aos redores de Shubaytah nesta quarta-feira (10). O maranhense e seu Yamaha Raptor #177 completaram os 118 quilômetros da especial do dia em 1h51m09s. Na geral acumulada, no entanto, Medeiros ainda está na terceira posição, somando 24h07m04s, mas com a distância em relação ao líder bem menor, com 21m41s.

Depois de um deslocamento extenso (cerca de 547km) a quinta etapa parecia fácil mas expôs alguns perigos escondidos. Um mar de dunas do início ao final do percurso deu a tônica da especial cronometrada do dia. O trecho, em formato de ferradura, contornou o chamado “Bloco Vazio”, onde o caminho de areias despencou as velocidades médias dos competidores.

“Foi uma etapa curta, porém dura, como um verdadeiro Dakar tem que ser. Mas em dunas eu geralmente me saio bem. Hoje, apesar de me sentir confortável, pois dunas são pisos que gosto de pilotar, mantive o foco e procurei ser o mais preciso possível e o resultado veio. Agora é descansar e revisar bem o equipamento pois a próxima etapa promete ser duríssima e quero estar pronto para a largada”, relata Medeiros.

A inédita etapa dupla e cronometrada de 48 horas que começa nesta quinta-feira promete ser um novo paradigma dentro das competições de longa distância de off-road. E os organizadores avisam que a experiência em maratonas pode não ter utilidade nesse desafio. Partindo e chegando em Shubaytah, a especial de 584 quilômetros será em sua grande parte de dunas intercaladas por lagoas salgadas secas (chotts). A navegação promete ser terrivelmente difícil, com percursos difíceis de encontrar e pontos de controle (waypoints) ocultos, que podem levar muitos participantes a perder o rumo. O diferencial é que os competidores farão a primeira parte de seu percurso em até oito horas. Chegando no horário limite (16h, horário local), os conjuntos terão que procurar a área de apoio mais próxima para receber as provisões básicas de acampamento para reabastecer, se alimentar e descansar, passando a noite no deserto, sem qualquer ligação ou informação sobre os seus oponentes e isolados do resto do mundo, antes de voltar a correr. Nesta etapa, Motos (FIM) e carros (FIA) terão percursos diferentes.

Dentro do Dakar, Marcelo Medeiros computou no ano passado quatro vitórias consecutivas e conclui na nona posição entre os quadriciclos. Em 2022, o piloto de São Luís (MA) completou em sexto em estreia na Arábia Saudita. O competidor da TAG Racing conta com outras três participações, quando a competição aconteceu na América do Sul. Em sua estreia, em 2016, e no ano seguinte o maranhense não finalizou a prova. Em 2018, ficou em quarto lugar entre os quadriciclos.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia-noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

Mais informações: www.dakar.com e App Dakar Rally 2024.

Marcelo Medeiros conta com patrocínio da Mardisa Mercedes-Benz, da Taguatur Fiat e empresa Centro Elétrico, no Dakar 2024.

ETAPA 5 — Quarta-feira, 10/01

Al-Hofuf > Shubaytah

Especial: 118 km

Deslocamento total: 527 km

Resultado da quinta etapa – Quadriciclos:

1) #177 (BRA) Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 01h51m09s

2) #172 (FRA) Alexandre Giroud, Yamaha Racing – Smx – Drag'on, 01h52m30 (+1m21s)

3) #174 (ARG) Manuel Andujar, 7240 Team / Dragon Rally Service, 01h53m35s (+2m26s)

4) #171 (SVK) Juraj Varga, Varga Motorsport Team, 02h01m04s (+09m55s)

5) #170 (LTU) Laisvydas Kancius, Story Racing, 02h03m44s (+12m35s)

6) #175 (LTU) Antanas Kanopkinas, Cfmoto Thunder Racing, Team, 03h38m43s (+1h47m37s)

7) #176 (ESP) Toni Vingut, Visit Sant Antoni – Ibiza, 29h45m00s (+27h53m51s)

8) #178 (FRA) Samuel Desbuisson, Drag'on Rally Team, 34h30m00s (+32h28m51s)

9) #173 (ARG) Francisco Moreno Flores, Dragon, 34h30m00s (+32h28m51s)

10) #179 (SAU) Alnoumesi Hani, Hani Alnoumesi, NC

Classificação acumulada após quinta etapa – Quadriciclos:

1) #174 (ARG) Manuel Andujar, 7240 Team / Dragon Rally Service, 23h45m23s

2) #172 (FRA) Alexandre Giroud, Yamaha Racing – Smx – Drag'on, 24h05m42s

3) #177 (BRA) Marcelo Medeiros, Taguatur Racing Team, 24h07m04s

4) #171 (SVK) Juraj Varga, Varga Motorsport Team, 24h39m06s

5) #170 (LTU) Laisvydas Kancius, Story Racing, 25h32m17s

6) #175 (LTU) Antanas Kanopkinas, Cfmoto Thunder Racing, Team, 30h39m51s

7) #179 (SAU) Alnoumesi Hani, Hani Alnoumesi, 39h20m19s

8) #176 (ESP) Toni Vingut, Visit Sant Antoni – Ibiza, 56h06m40s

9) #178 (FRA) Samuel Desbuisson, Drag'on Rally Team, 87h09m49s

10) #173 (ARG) Francisco Moreno Flores, Dragon

ROTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

ETAPA 6 (SUPER ETAPA) – 48 horas

Quinta-feira e Sexta-feira, 11 e 12/01

Shubaytah > Shubaytah

Especial: 584 km

Deslocamento total: 234 km

DESCANSO - Sábado, 13/01 - Riad

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riade > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamento total: 483 km

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Saudar

Especial: 458 km

Deslocamento total: 220 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Hail > Al Ula

Especial: 417 km

Deslocamento total: 222 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al Ula > Al Ula

Especial: 371 km

Deslocamento total: 238 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamento total: 107 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamento total: 153 km

PERCURSO: 7.891 km totais | 4.727 km de especiais