DAKAR 2024: Dupla da MSL Rally faz seu melhor resultado no enduro 48hs e está animada para próxima fase

Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini conquistaram nesta sexta-feira (12) o melhor resultado em sua estreia na mais importante competição off-road do mundo. A dupla da MSL Rally fez o 15º tempo mais rápido entre os carros da Challenger (UTVs T3) na inédita e duríssima especial da competição – o enduro de 48 horas da sexta etapa –, completando os 547 quilômetros do trecho cronometrado totalmente em dunas, divididos em dois dias, em 10h17m49. O resultado do desafio escalonou o conjunto do UTV T3 Max (FIA) Taurus #343 em nove posições na classificação acumulada, ficando agora na 29ª posição da categoria, somando 67h51m21s.

A novidade esperada para este Dakar foi disputada nesta quinta e sexta-feira. O cenário foi o trecho do deserto Rub’Al Khali – a maior área contínua coberta de areia do planeta – conhecido como “Empty Quarter” (Quadrilátero Vazio), com cadeia de dunas de areias finas cruzando com trechos de lagoa salgada seca (chotts) na totalidade do percurso. A navegação foi o principal obstáculo desta especial dupla, que exigiu extremo cuidado, com referências difíceis de avistar e pontos de controles escondidos. Os carros ainda tiveram a desvantagem de não poder aproveitar os rastros deixados pelas motos, pois o percurso era completamente diferente.

Os competidores puderam prosseguir por oito horas seguidas para então descansar num dos sete bivaques (acampamento) espalhados no caminho para reabastecer, se alimentar e descansar, passando a noite no deserto, sem qualquer ligação ou informação sobre os seus oponentes e isolados do resto do mundo, antes de relargar na manhã seguinte. O desafio cumpriu com a promessa de um novo paradigma dentro das competições de longa distância de off-road.

“Adversidades não faltaram nesta imensidão de deserto. Foi areia que não acabava mais, com um desafio intenso e muito difícil no Quadrilátero Vazio", disse Gunter Hinkelmann. "A navegação tinha muita pegadinha, mas me mantive firme e concentrado. Esse resultado nos deixou muito felizes, motivados e nos deu mais energia para encarar a próxima fase. Mais uma especial concluída com sucesso”, relata o navegador Fabrício Bianchini.

Ainda na sexta-feira, as equipes seguiram para a capital da Arábia Saudita, Riad, onde permanecerão para o devido descanso. Os competidores partirão, neste domingo, para a segunda metade da mais relevante competição off-road do mundo. O próximo desafio de 483 quilômetros da sétima etapa terá na sua fase inicial um labirinto de cânions com constantes mudanças de direção. Já no fim, outra nova cadeia de dunas até Al Duwadimi vão favorecer aqueles que já acostumaram com o terreno arenoso que predomina no país. Uma etapa que pode mexer com as tabelas de classificação, já que proporciona amplas oportunidades de recuperação aos experientes.

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas. A distância total percorrida pelos competidores da edição 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Foto: Duda Bairro / Fotop

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia-noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

Para a disputa do Dakar 2024, a MSL Rally é patrocinada pela MSL Corporate e pela Bandeirantes Deicmar Logística Integrada, com apoio de Sparco, Espaço Terapêutico e Motul. Apoio mecânico da BBR Motorsport.

ETAPA 6 (SUPER ETAPA) – 48 horas

Quinta-feira e Sexta-feira, 11 e 12/01

Shubaytah > Shubaytah

Especial: 584 km

Deslocamentos: 234 km

Total da etapa: 835 km

Resultado da quinta etapa – Challenger

1) #302 (Pol) Eryk Goczal/(Esp) Oriol Mena, Energylandia Rally Team, 07h50m44s

2) #310 (Pol) Michal Goczal/ (Pol) Szymon Gospodarczyk, Energylandia Rally Team, 08h06m29s

3) #306 (Esp) Cristina G Herrero/ (Esp) Pablo M. Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 08h09m40s

4) #301 (Chl) Francisco L. Contardo/ (Chl) Juan Pablo Latrach, Can-Am Factory Team, 08h13m04s

5) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/ (Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 08h13m16s

6) #300 (Ltu) Rokas Baciuska/ (Esp) Oriol Vidal Montijano, Can-Am Factory Team, 08h14m06s

7) #311 (Sau) SalehAlsaif/ (Qat) Nasser Alkuwari, Dark Horse Team, 08h25m49s

8) #312 (Arg) Nicolas Cavigliasso/ (Arg) Valentina Pertegarini, Taurus Factory Team, 08h33m22s

9) #305 (Usa) Austin Jones/ (Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 08h35m44s

10) #336 (Nld) Paul Spierings/ (Nld) Jan Pieter Van Der Stelt, Dakarteam Spierings, 08h57m50s

15) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/ (Bra) Fabricio Bianchini, Team Bbr, 10h17m49s

24) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/ (Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 11h26m29s

Classificação acumulada após quinta etapa:

1) #302 (Pol) Eryk Goczal/ (Esp) Oriol Mena, Energylandia Rally Team, 26h52m02s

2) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/ (Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 27h54m20s

3) #306 (Esp) Cristina G Herrero/ (Esp) Pablo M Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 28h18m36s

4) #301 (Chl) Francisco L Contardo/ (Chl) Juan Pablo Latrach, Can-Am Factory Team, 28h18m54s

5) #305 (Usa) Austin Jones/ (Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 28h42m14s

6) #310 (Pol) Michal Goczal/ (Pol) Szymon Gospodarczyk, Energylandia Rally Team, 28h57m00s

7) #300 (Ltu) Rokas Baciuska/ (Esp) Oriol Vidal Montijano, Can-Am Factory Team, 29h12m15s

8) #312 (Arg) Nicolas Cavigliasso/ (Arg) Valentina Pertegarini, Taurus Factory Team, 29h33m57s

9) #315 (Prt) Ricardo Porem/ (Arg) Augusto Sanz, Mmp, 30h59m32s

10) #311 (Sau) SalehAlsaif/ (Qat) Nasser Alkuwari, Dark Horse Team, 31h27m27s

11) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/ (Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 32h03m25s

29) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/ (Bra) Fabricio Bianchini, Team Bbr, 67h51m21s

ROTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

DESCANSO - Sábado, 13/01 - Riad

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riade > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamentos: 483 km

Total do dia: 873 km

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Saudar

Especial: 458 km

Deslocamentos: 220 km

Total do dia: 678 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Hail > Al Ula

Especial: 417 km

Deslocamentos: 222 km

Total do dia: 639 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al Ula > Al Ula

Especial: 371 km

Deslocamentos: 238 km

Total do dia: 612 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamentos: 107 km

Total do dia: 587 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamentos: 153 km

Total do dia: 328 km

PERCURSO: 7.614 km totais | 4.635 km de especiais