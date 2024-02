Após um sábado no qual teve problemas e acabou perdendo a liderança da categoria UTV da 5ª edição do SARR – South American Rally Race, o domingo foi melhor para a dupla brasileira Bruno Varela e Ênio Bozzano, que venceu a especial que largou em Belén e teve chegada em Tinogasta, com o tempo de 6h20min50s, correspondendo ao terceiro dia de disputas. A dupla Sylvio de Barros e Ramon Sacilotti, também do Brasil, venceu na categoria Carros.

Bruno e Ênio encararam mais um trecho desafiador, repleto de lama em um leito de rio, no qual passaram ilesos. Mas o grande desafio que fez com que vários competidores se complicassem no SARR 2024 foram as dunas.

“A especial deste domingo foi super completa. Começamos andando dentro de um leito de rio que era para estar seco, mas com as chuvas o leito virou um lamaçal forte. Ainda assim conseguimos impor um ritmo muito bom, muito forte no começo da especial. Foi importante também fazer tudo 100% na parte das dunas, que deram dor de cabeça para boa parte do pessoal que está competindo aqui”, explicou Bruno Varela.

Líderes – Com o resultado, a dupla, que liderou a classificação geral no primeiro dos três dias já disputados, agora subiu para a terceira posição os 32 UTVs inscritos. Os líderes são os argentinos Jeremías Ferioli e Gonzalo Rinaldi. Já o companheiro e irmão de Bruno, Gabriel Varela, que compete com o navegador Lourival Roldan, novamente teve problemas e fechou a especial deste domingo na 12ª posição.

Na categoria Carros, a dupla Sylvio de Barros e Ramon Sacilotti, que compete com um Toyota preparado pela R. Mattheis, equipe da Stock Car, segue na liderança. Em segundo estão seus companheiros de equipe, Julio Capua Ramos e Emersson Cavassin. Nas motos, o Brasil segue no segundo lugar da classificação geral, com Marco Antonio Pereira, que permanece na cola do argentino Martin Duplessis.

Nesta segunda-feira os pilotos vão encarar a quarta especial de um total de oito do SARR 2024. Desta vez, eles partem de Tinogasta em direção a La Rioja, onde terão um dia de descanso. O Brasil conta com 39 representantes na competição.