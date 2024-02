O cenário automobilístico brasileiro continua a ser palco da impressionante carreira de Cacá Bueno, piloto recordista no atual grid da Stock Car com mais de 350 largadas. Em um anúncio recente, o pentacampeão confirmou sua participação nas próximas duas temporadas, consolidando assim um marco notável de 25 anos na principal categoria do automobilismo nacional.

Cacá Bueno, conhecido por sua habilidade excepcional nas pistas e por sua contribuição significativa para a história da Stock Car, revelou sua empolgação com a notícia: "Estou bem feliz com esse anúncio, será minha 25ª temporada, ninguém no atual grid tem esse número e poucos conseguiram isso no passado da Stock Car. Sigo motivado, muito a fim de buscar vitórias e temos a chegada de um novo patrocinador para impulsionar isso tudo."

A temporada de 2024 promete ser especial para Cacá Bueno, já que ele celebrará um quarto de século competindo na Stock Car. Para marcar essa jornada, o piloto traz a Betnacional como sua nova patrocinadora, fortalecendo ainda mais sua presença no grid. Além disso, a renovação da parceria com a ACDelco para os próximos dois anos assegura um apoio consistente ao longo dessa trajetória única.

A Betnacional, empresa que apoiará Cacá Bueno nas próximas duas temporadas, se une à lista de patrocinadores que reconhecem a importância e a grandeza do piloto no automobilismo brasileiro. Com 85 pódios em sua carreira na Stock Car, Cacá representa não apenas uma figura de destaque no esporte, mas também um ícone que inspira gerações de amantes da velocidade.

A confirmação da participação de Cacá Bueno nas próximas temporadas, aliada à chegada da Betnacional e à renovação da parceria com a ACDelco, destaca a estabilidade e o comprometimento do piloto com seu esporte. Os fãs podem aguardar ansiosamente por mais momentos emocionantes nas pistas, enquanto Cacá continua a escrever sua história de sucesso na Stock Car.