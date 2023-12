Rally: Brasileiro de Baja decide título neste fim de semana com etapa em São Carlos

O automobilismo brasileiro vai se aproximando do final da temporada. Uma das competições que encerram o ano é Campeonato Brasileiro de Rally Baja, que competirá neste fim de semana na região de São Carlos, interior do estado de São Paulo. Será também a segunda edição do Rally Terra Verde, com participação de pilotos de todo o país.

Líder da classificação geral da categoria UTV, a principal em disputa, o jovem piloto Bruno Varela é um dos favoritos e pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro pela terceira vez. O piloto da equipe Can Am Monster Energy já foi campeão em 2017 e 2019.

Bruno assumiu a liderança do Brasileiro de Baja na etapa passada, realizada há duas semanas em Araçatuba (SP), e chega a São Carlos com 19 pontos de vantagem para o segundo colocado, Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport). Dependendo da combinação de resultados, Bruno pode garantir o título já na especial deste sábado (02/12).

“Me preparei muito esses últimos dias para essa etapa de encerramento. Precisamos somar bons pontos para garantir o título. Apesar de chegar com a vantagem de ser o líder, sabemos que tudo pode acontecer”, explicou o piloto da Can Am Monster Energy. “O importante é não perder o foco de nenhuma maneira e fazer uma boa corrida já no sábado, sem me arriscar e colocar tudo a perder. Mas ao mesmo tempo já tentar garantir o título de forma antecipada e no domingo correr para se divertir. Esse seria o cenário ideal, muito difícil de acontecer, mas é possível”, completou.

Trabalho em equipe – A prova terá uma especial no sábado e outra no domingo, cada uma de 120km, totalizando 240 km de trechos cronometrados. Enquanto Bruno busca o tricampeonato nacional, os demais companheiros da equipe Can-Am Monster Energy vão à pista em busca de bons resultados e ajudá-lo a garantir o título. Sexto colocado na tabela, o irmão Gabriel Varela, por exemplo, ainda pode ser vice-campeão.

“Estou a quatro pontos do segundo colocado e para conseguir o vice-campeonato preciso me colocar entre os primeiros nos dois dias”, resumiu Gabriel. Por sua vez, Reinaldo Varela, pai da dupla, chega a São Carlos com o título assegurado na categoria UTV Over Pro, para pilotos acima de 45 anos. Ainda assim, ele tem um objetivo: ajudar o filho a conquistar o título na geral.

“A equipe vai trabalhar em prol da conquista do Bruno. Não há nem o que pensar. Mas, isso não tira de nós o interesse de conseguir os outros degraus do pódio e poder comemorar mais uma temporada fantástica. No fim, é dar o melhor nas duas especiais, cuidar bem dos carros, não arriscar de forma desnecessária, e conseguir cruzar a linha de chegada com o melhor resultado possível”, declarou Reinaldo, tricampeão mundial de rally.

Classificação geral do Brasileiro de Baja – Top-6

1º Bruno Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 268 pontos

2º Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport), 249

3º Lucas Moraes (MEM Motorsport/Polaris), 229

4º Kaique Bentivoglio (Polaris One), 226

5º Reinaldo Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 217

6º Gabriel Varela (Varela Can-Am Monster Energy), 172