Falta praticamente um mês para o E-Prix de São Paulo, quarta etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E, a qual será realizada no dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. E o brasileiro Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E) chega a capital paulista empolgado pelo desempenho na prova anterior, a rodada dupla em Diriyah, onde conquistou seus primeiros pontos nesta edição da competição de carros elétricos.

Sette Câmara teve um desempenho surpreendente no treino classificatório da corrida 1, quando além de avançar aos playoffs pela primeira vez nesta temporada, ainda conseguiu chegar as semifinais e largar na quarta posição. Durante a prova, o brasileiro não conseguiu se manter por muito tempo a frente, e apesar de ter sido superado por alguns, conseguiu terminar a prova na 9ª colocação, conquistando os dois primeiros pontos da ERT no mundial.

Com o desempenho do carro pelas ruas de Riad, Sette Câmara acredita que será possível repetir o feito em São Paulo, mas tem um porém: o circuito de rua paulista não encaixa tão bem com o rendimento do powertrain da ERT.

“Eu acho que em São Paulo é possível sim, ir pros duelos na qualificação, acho que vai ser um desafio maior que Riad, pois não é uma pista que encaixa tão bem com o nosso carro. Tem uma reta muito longa e nosso motor não sendo eficiente, isso não é um ponto positivo pra gente, principalmente na corrida”, explicou Sette Câmara.

“Em Diriyah, quando a gente qualificou bem, sabíamos que a gente podia se manter lá na ponta, ou pelo menos na zona de pontuação. Em São Paulo isso vai se provar mais difícil na minha opinião, mesmo que a gente qualifique bem, pois a reta muito longa beneficia os motores mais eficientes, é um ponto de ultrapassagem muito claro para os carros que possuem essa maior eficiência, isso dificulta pra gente, mas não muda muita coisa. Vamos chegar focados e pensando em sair de lá com alguns pontos, por mais que no papel seja uma etapa bem mais difícil.”

No E-Prix de São Paulo da temporada passada, Sette Câmara chegou a ter um bom desempenho durante o treino classificatório e terminando a sessão na sétima posição. Mas devido a um pico de energia acima do permitido durante a sessão, o qual não teve nenhum beneficio ao piloto brasileiro, ele foi punido e teve que largar no fundo do grid.

Como os carros desta temporada são praticamente os mesmos do ano anterior, Sette Câmara acredita que os carros com powertrain mais eficientes levarão vantagem no Sambódromo, principalmente por conta das retas e a eficiência dos carros Jaguar e Porsche, considerados os mais eficientes da Era GEN3 no momento.

“Em Riad fomos para os duelos, chegamos a semifinal, largamos na segunda fila e pontuamos na corrida com muita dificuldade porque o nosso motor é muito ineficiente e por mais que você qualifique bem, é um desafio enorme se manter ali na zona de pontuação. No momento a Fórmula E tem quatro carros da Porsche e quatro carros da Jaguar que são extremamente superiores aos demais carros do grid, isso sem falar nos carros da Nissan, DS Penske e da McLaren, além da Maserati. Acredito que todas as equipes têm um powertrain mais eficiente que o nosso, então o fato de a gente ter conseguido pontuar foi de extrema importância, e o objetivo para São Paulo é tentar repetir o que conseguimos em Diriyah, mesmo sabendo das dificuldades que vamos encontrar.”

