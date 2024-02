Nesta sexta-feira (9) foi realizado o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, palco do carnaval paulistano e também do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, que realizará em março deste ano o E-Prix de São Paulo.

Assim como no ano passado, novamente a Fórmula E teve um camarote a sua disposição no Sambódromo, onde convidados e autoridades puderam acompanhar de perto os desfiles na avenida do samba. Destaque para o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que novamente marcou presença e comentou sobre a importância deste tipo de ativação para promover o eprix.

“Estamos aqui no maior carnaval do Brasil, na cidade de São Paulo. E tem aqui essa ativação, simbolizando a questão da sustentabilidade que aqui está representada pela Fórmula E. Lembrando que ano passado a gente já teve uma corrida da Fórmula E aqui em São Paulo, foi um sucesso, e esse ano, no dia 16 de março, vamos receber novamente os pilotos e equipes da Fórmula E”, explicou o prefeito.

“Aqui nesse espaço, onde está acontecendo hoje o carnaval, vamos ver os carros da Fórmula E acelerando pela avenida do Sambódromo, e estamos ansiosos e felizes por isso. São Paulo tem um compromisso muito forte com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e a Fórmula E faz parte desse processo.”

Além das autoridades e convidados, o camarote da Fórmula E contou com a exposição de um ‘show car’, um carro-conceito concebido pelo artista Adhemar Cabral. A instalação artística é feita com sucata eletrônica e outros materiais reciclados, além de plantas brasileiras vivas e irrigadas, em composição feita pela florista Sandra Bacchin, além de colaboração da ONG Sucataria São Paulo.

"O tempo para desenvolver foi recorde! A obra será toda enrolada com fios automotivos e outros lixos eletroeletrônicos. Mais de 10 pessoas foram envolvidas no processo. Usinamos em robôs que montaram um carro em escala perfeita, que serviu como molde. Um trabalho bem delicado e de atenção, para mantermos as medidas exatas do carro", declarou o artista Adhemar Cabral.

Desenvolvida exclusivamente para a etapa da Fórmula E no Brasil, a obra tem medidas e tamanhos reais do GEN3 - o carro elétrico mais leve, potente, eficiente e sustentável do mundo. O protótipo artístico seguirá para outros pontos da cidade como a ONG Casa do Zezinho, o Instituto Fullpower e a Semana da Mobilidade - até 14 de março, onde termina a turnê estacionando novamente no Sambódromo do Anhembi, onde será realizada o E-Prix de São Paulo, em 16 de março.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.