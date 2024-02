Nesta terça-feira (27) foi realizada a primeira de um total de cinco especiais do Abu Dhabi Desert Challenge, prova off road válida pelo Campeonato Mundial de Rally Cross-Country e que está sendo realizada nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro Lucas Moraes, agora piloto da equipe principal da Toyota Gazoo Racing, conquistou o quarto lugar neste primeiro dia da disputa, que se encerrará no dia 02 de março.

Correndo ao lado do navegador espanhol Armand Monleon, que foi seu companheiro na edição 2024 do Rally Dakar, Lucas Moraes conseguiu passar ileso pelas dunas desta primeira especial de 248 km, realizada em Al Dhannah. No fim, a dupla terminou apenas 6min32s atrás do duo vencedor da especial, formado pelo catari Nasser Al-Attiyah e o francês Edouard Boulanger (Nasser Racing by Prodrive).

Amanhã, os pilotos encaram uma nova especial, desta vez com 239 km, partindo de Al Dhannah com chegada prevista a Mzeer’ah. Assim como neste primeiro dia, as dunas serão um dos principais desafios, exigindo dos navegadores uma atenção redobrada para não sofrerem acidentes ou se perderem no deserto.



Resultados desta terça-feira:

Top-5 da 1ª especial de um total de 5 – Al Dhannah – 249 km

1º - Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) - Nasser Racing by Prodrive – 3h34min53s

2º - Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Overdrive Racing, +3min08s

3º Juan Cruz Yacopin (ARG) / Daniel Oliveras Carreras (ESP) – Overdrive Racing, +5min16s

4º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, +6min32s

5º Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) - Orlen Jipocar Team, +6min49s



Programação da prova:

Prologo – 26/02 – Al Dhannah até Al Dhannah – 5 km

1ª especial – 27/02 – Al Dhannah até Al Dhannah – 249 km

2ª especial – 28/02 – Al Dhannah até Mzeer’ah – 239 km

3ª especial – 29/02 – Mzeer’ah até Mzeer’ah – 251 km

4ª especial – 01/03 – Mzeer’ah até Mzeer’ah – 231 km

5ª especial – 02/03 – Mzeer’ah até Abu Dhabi – 205 km