Dakar 2024: após viver drama na 10ª especial, Lucas Moraes diminui diferença dos líderes

A dois dias do encerramento, a edição 2024 do Rally Dakar passou por momentos de tensão na briga pelas posições de pódio. Faltando 655km para o final da corrida, a dupla formada pelo francês Sebastian Loeb e o belga Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) reduziu para apenas 13min22s a diferença em relação aos líderes, os espanhóis Carlos Sainz e Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron E2).

O clima no acampamento, no meio do deserto da Arábia Saudita, esquentou: não fosse a punição de 15 minutos imposta a Loeb na quinta especial, o Dakar teria novo líder ao final da 10ª especial, disputada hoje, com percurso de 371km na região de Al Ula.

Outro drama foi vivido pelo brasileiro Lucas Moraes, que tem navegação do espanhol Armand Monleón no modelo GR DKR Hilux da equipe Toyota Gazoo Racing: “Tivemos dois pneus furados em momentos diferentes. Isso nos atrasou bastante. Deu aquele frio na barriga, porque estamos lutando para tentar o pódio. Então, de repente, faltando dez quilômetros dos 371km da especial, o motor apagou. Sem aviso, nem nada. Foi um susto. Mas conseguimos fazer funcionar e voltamos pra corrida. Foi um alívio”, detalhou Lucas Moraes, que é apoiado por Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla e cuja equipe tem patrocínio da marca brasileira de pneus SpeedMax.



”Sobrevivemos” – Com os problemas, o brasileiro oscilou bastante na classificação da especial de hoje na categoria Carros, a principal. Mas terminou em 12º. “Ficamos no lucro”, diz ele. “Sobrevivemos. Mas o Dakar é assim mesmo. Não tem dia de maré mansa. Agora, nosso foco é continuar defendendo a posição que ocupamos na classificação acumulada, o terceiro lugar. E tentar avançar caso algum dos carros que estão na frente tenha um problema mais complicado de resolver e que tome muito tempo. Isso aconteceu com a gente, quando capotamos e precisamos de ajuda para virar o carro. Aqui, todo mundo está sujeito a imprevistos todos os dias”, completou.

Os líderes Sainz e Loeb também tiveram problemas de pneus: “Eu esperei o Mattias (Ekstrom, outro piloto da Audi) me trazer os pneus para trocar. Tivemos dois furos – e só”, disse o espanhol líder do Dakar. Loeb ficou bem mais irritado: “Furamos dois pneus, mas o que nos atrapalhou mais foi ter que levar o carro a um lugar onde pudéssemos levantá-lo, pois o macaco não encaixava mais. Também, a Makita (máquina de tirar porcas das rodas) não tinha bateria. Isso não pode acontecer. Perdemos uns 15 minutos por isso”, reclamou.

Os vencedores da etapa de hoje na categoria Carros foram os franceses Guerlain Chicherit e Alex Winnocq, com um Toyota Hilux Overdrive. Confira as informações:



RESULTADOS

Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria Carros – 10ª Especial – 371 km, etapa completa em Al Ula

1. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +3h19min27s

2. Brian Baragwanath (AFR) / Leonard Cremer (AFR) – Century CR7-T, +5min43s

3. Benediktas Vanagas (LIT) / Kuldar Sikk (EST) – Toyota Hilux, +6min04s

4. Eugenio Amos (ITA) / Paolo Ceci (ITA) – Toyota Hilux Overdrive, +6min09s

5. Romain Dumas (FRA) / Max Delfino (FRA) – Toyota Hilux, +7min12s

6. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +10min03s

7. Juan Cruz Yacopini (ARG) / Daniel Oliveras Carreras (ESP) – Toyota Hilux Overdrive, +10min27s

8. Cristian Baumgart (BRA) / Alberto Andreotti (BRA) – Prodrive Hunter, +11min21s

9. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, +11min58s

10. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +12min01s

12. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +15min30s



Categoria Carros – Acumulado após a 10ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2,41h35min12s

2. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +13min22s

3. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +1h02min44s 4. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h27min09s

5. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h47min55s

6. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +1h48min59s

7. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, 1h59min58s

8. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +2h17min20s

9. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +2h24min26s

10. Benediktas Vanagas (LIT) / Kuldar Sikk (EST) – Toyota Hilux, +2h40min51s