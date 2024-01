Dakar 2024: Lucas Moraes sobe para a quarta posição na geral após especial de 48 horas

O Toyota GR DKR Hilux do brasileiro Lucas Moraes novamente foi destaque na edição 2024 do Rally Dakar, que se realiza até o dia 19 de janeiro na Arábia Saudita. Nesta quinta e sexta-feiras, durante a sexta das doze especiais do evento, o piloto da equipe Toyota Gazoo Racing e o navegador espanhol Armand Monleón imprimiram forte ritmo e saltaram do décimo para o quarto lugar na classificação geral, encostando novamente nas posições que rendem pódio no icônico desafio internacional.

"Hoje nós encerramos a primeira das duas semanas do Dakar. Estou muito feliz com a nossa primeira semana”, resumiu o brasileiro, que tem apoio de SpeedMax, Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla.

“Na última terça-feira, conseguimos a primeira vitória brasileira na história em uma etapa da categoria principal, que foi um momento muito especial para nós. E entre hoje e ontem percorremos uns 600km seguidos em dunas, um sobe e desce infinito. Duvido você achar alguém que não esteja com dores no pescoço, porque a gente saltava o tempo todo e a cabeça pesa bastante nessa situação. Agora é olhar para frente e, quem sabe, chegar ao top 5 novamente. Obrigado à nossa equipe, que fez um trabalho fantástico! E vamos pra cima!", concluiu.

A recuperação do piloto brasileiro foi notável, em especial depois da capotagem sofrida pela dupla durante a especial de quarta-feira, quando os também brasileiros Marcos Baumgart e Klever Cincea pararam para ajudar a colocar o carro novamente sobre as quatro rodas. “Esse acidente nos prejudicou muito. E se não fosse o Marcos e o Kleber, nosso prejuízo seria muito maior. Sempre vou ser muito grato a eles por essa ajuda”, disse Lucas Moraes.

A vitória da sexta especial foi do francês Sebastian Loeb e do navegador belga Fabian Lurquin, que conduzem um Prodrive Hunter.



RESULTADOS

*Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos



Categoria Carros – 6ª Especial de 48h – 549km, em Shubaytah

1. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, 7h21min56s

2. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, +2min01s

3. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +10min55s

4. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +22min45s

5. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +34min05s

6. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, +36min34s

7. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +37min04s

8. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +41min28s

9. Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) - Toyota GR DKR Hilux, +49min05s

10. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +50min33s



Categoria Carros – Acumulado após a 6ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2, 24h59min32s

2. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergkvist (SUE) - Audi RS Q e-tron E2, +20min21s

3. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +29min31s

4. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +1h04min00s

5. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h09min47s

6. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +1h25min16s

7. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, 1h35min04s

8. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +1h49min31s

9. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +1h52min20s

10. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h58min34s