Lucas Moraes e o navegador espanhol Armand Monleón iam confirmando a condição de sensação da edição 2024 do Rally Dakar nesta quinta-feira (18), quando sofreram um contratempo inesperado: a quebra da suspensão do modelo Toyota GR DKR Hilux em um trecho tranquilo e no momento em que mantinham um ritmo moderado justamente para ascender à vice-liderança da prova.

Recém formada pela equipe Toyota Gazoo Racing, a dupla faz uma estreia muito elogiada no icônico desafio internacional, tendo obtido a vitória na terceira especial e se mantido entre as três primeiras colocadas desde a sétima especial, disputada no domingo. A quebra de uma peça que tem um baixo índice de falhas surpreendeu o duo e sua equipe.

“Apendi uma lição hoje: o Dakar pode ser cruel”, disse, bastante emocionado, o piloto brasileiro, depois de chegar ao acampamento do Dakar, prova que se encerra nesta sexta-feira, na Arábia Saudita. A emoção se justifica: além da tensão natural do maior desafio do mundo, Moraes teve que superar um capotamento que quase o tirou da corrida e conviver com a notícia da hospitalização da filha de quatro anos, com quadro de meningite – já recuperada e de volta à casa da família.



"Difícil de entender" - “É muito difícil perder uma chance de pódio assim. Quebrou o braço superior da suspensão, que é o mais forte e nunca quebra. Eu estava num ritmo ameno, sem forçar... difícil de entender essa falha. Mas faz parte do jogo. Sinto muito pela equipe também. Fico bastante chateado, porque recebi tantas mensagens, tanta gente do Brasil torcendo. Uma pena... Agora é erguer a cabeça e nos preparar para terminar o Dakar da melhor forma, amanhã. Faremos o possível pra terminar bem”, completou Lucas Moraes, que é apoiado por Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla e cuja equipe tem patrocínio da marca brasileira de pneus SpeedMax.

A vitória na especial de hoje coube à dupla francesa Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Hilux Overdrive), mas a liderança no acumulado dos 11 dias de prova é dos espanhóis Carlos Sainz e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron E2). Lucas Moraes agora é o nono colocado. A especial que encerra o Dakar, nesta sexta-feira, terá 175km de percurso cronometrado. Confira as informações:



RESULTADOS

Apuração que pode ser alterada após avaliação dos resultados e infrações pelos comissários técnicos

Categoria Carros – 11ª Especial – 429 km, de Al Ula até Yanbu

1. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +4h43min00s

2. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +5min32s

3. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2,+5min35s

4. Mattias Ekström (SUE) / Emil Bergvist (SUE) – Audi RS Q e-Tron E2, +9min46s

5. Saood Variawa (AFR) / François Cazalet (FRA) – Toyota GR DKR Hilux, +12min37s

6. Christian Lavieille (FRA) / Valentin Sarreaud (FRA) – MD Optimus, +15min06s

7. Juan Cruz Yacopini (ARG) / Daniel Oliveras Carreras (ESP) – Toyota Hilux Overdrive, +15min23s

8. Vaidotas Zala (LIT) / Paulo Fiuza (POR) – Mini John Cooper Works Rally Plus, +15min38s

9. Nani Roma (ESP) / Alex Haro Bravo (ESP) – Ford Ranger, +17min51s

10. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +22min40s

45. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +2h09min33s



Categoria Carros – Acumulado após a 11ª Especial

1. Carlos Sainz (ESP) / Lucas Cruz (ESP) - Audi RS Q e-tron E2,46h23min47s

2. Guillaume de Mevius (BEL) / Xavier Panseri (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h27min06s

3. Sebastian Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Prodrive Hunter, +1h36min02s

4. Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (FRA) – Toyota Hilux Overdrive, +1h42min20s

5. Martin Prokop (TCH) / Viktor Chytka (TCH) – Ford Raptor, +2h17min47s

6. Guy David Botteril (AFR) / Brett Cummings (AFR) - Toyota GR DKR Hilux, +2h41min31s

7. Giniel de Villiers (AFR) / Dennis Murphy (AFR) – Toyota GR DKR Hilux, +2h51min09s 8. Benediktas Vanagas (LIT) / Kuldar Sikk (EST) – Toyota Hilux, +3h01min36s

9. Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) - Toyota GR DKR Hilux, +3h06min42s

10. Mathieu Serradori (FRA) / Loic Minaudier (FRA) – Century CR6-T, +3h09min17s