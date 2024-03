O terceiro dia de atividades no Abu Dhabi Desert Challenge, disputado nesta quinta-feira (29), marcaria mais um top-4 do brasileiro Lucas Moraes. Porém, o piloto da equipe principal da Toyota Gazoo Racing viu seu carro ser consumido por um incêndio ao final da especial válida pelo Mundial de Rally Cross-Country. Apesar do grande susto, o brasileiro e seu navegador, o espanhol Armand Monleón, saíram ilesos.



Em mais um desempenho consistente, o bicampeão do Rally dos Sertões, que disputa o Mundial com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla – além de ter levado a marca brasileira de pneus SpeedMax a patrocinar a equipe campeã do Dakar, percorreu o trajeto de 251 km de areia em Mzeer’ah, que incluiu um “cordão” de dunas na reta final, ao lado do navegador Armand Monleón.



As chamas começaram a subir alguns metros antes da linha que determinava o fim da prova. Lucas Moraes e Monléon pularam do carro imediatamente, não sofrendo ferimentos. O acontecimento obrigou a desistência da prova.



A próxima etapa do Mundial de Rally está marcada entre 02 e 07 de abril, com sede em Portugal. Ao longo de 1000 km, os competidores passarão pelas praias do Alentejo, as trilhas de Ribatejo e o solo rochoso de Extremadura, litoral espanhol.