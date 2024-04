O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E e a FIA - Federação Internacional de Automobilismo confirmaram, nesta terça-feira (16), o lançamento oficial do carro de corrida GEN3 Evo antes do E-Prix de Mônaco, agendado para o dia 27 de abril.

A categoria escolheu o tradicional palco do automobilismo internacional para apresentar uma versão aprimorada de seu monoposto atual 100% elétrico, com melhor desempenho. Os carros serão utilizados nas temporadas 11 e 12.

Foi em Mônaco, no ano de 2022, que o monoposto GEN3 foi apresentado ao mundo nos mesmos moldes do evento do fim do mês. A atualização tem como objetivo destacar o papel da Fórmula E e da FIA como um local para aplicar tecnologia pioneira e promover um esporte sustentável.

"Não estamos apenas lançando um carro, estamos continuando a moldar o futuro das corridas. Esta próxima versão não apenas exemplifica nossa dedicação à inovação e à superação dos limites da tecnologia, mas também aprimora nosso compromisso em proporcionar corridas emocionantes e competitivas para nossos fãs", disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

"Estamos estabelecendo novos padrões de desempenho que intensificarão as rivalidades em pista e o envolvimento dos fãs, mantendo-nos na vanguarda do automobilismo global".

Sobre a Fórmula E e o 'ABB FIA Formula E World Championship':

Como o primeiro campeonato mundial elétrico da FIA - Federação Internacional do Automobilismo, a Fórmula E é reconhecida como o único esporte neutro em carbono da história, certificado desde a concepção.

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E realiza corridas emocionantes em algumas das cidades mais icônicas do mundo, tornando-se uma plataforma internacional crucial para o desenvolvimento da tecnologia de veículos elétricos e a promoção da mobilidade limpa, através do automobilismo de alta performance.

Na Fórmula E, equipes e parceiros se unem pela paixão pelo esporte e pela crença no potencial para acelerar o progresso sustentável, criando um futuro melhor para as pessoas e para o planeta.