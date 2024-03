Antes do E-Prix deste sábado (16) no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP), o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E anunciou uma nova parceria tecnológica com o Google Cloud. A empresa mundial vai ajudar na categoria dentro e fora das pistas.

A Fórmula E aproveitará as tecnologias do serviço Google Cloud, que vão desde infraestrutura de nuvem escalável, dados e análises, até ferramentas de inteligência artificial (gen AI) no Programa de Desenvolvimento de Carros de Corrida GENBETA para acelerar o crescimento do primeiro esporte automobilístico totalmente elétrico do mundo.

A categoria e o Google desenvolverão um relacionamento que começou no ano passado com o piloto da NEOM McLaren Formula E Team, Jake Hughes, estabelecendo um novo recorde mundial de velocidade em solo indoor do Guinness de 218,7 km/h.

A marca foi sustentada por um ‘Driver Bot’ de IA de geração desenvolvido pelo Google Cloud para GENBETA, o programa de desenvolvimento de carros de corrida da Fórmula E. O ‘Driver Bot’ aproveitou dados em tempo real do carro, juntamente com dados históricos da corrida, para ajudar Hughes e seus engenheiros a quebrar o recorde mundial de velocidade solo indoor existente em mais de 50 km/h.

''Nossa parceria tecnológica plurianual com o Google Cloud é uma evidência clara da escala de nossa ambição em estabelecer a Fórmula E como o esporte mais inovador, emocionante e de aceleração mais rápida do mundo'', disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

A parceria terá ações voltadas às novas tecnologias no desenvolvimento esportivo: aproveitamento da análise avançada de dados e da IA generativa por meio das ferramentas de streaming e processamento de dados do Google Cloud no programa pioneiro GENBETA.

Outro destaque será acelerar o crescimento da base de fãs com dados e campanhas demográficas, além do acesso amplo ao Programa FIA Girls on Track da Fórmula E.

''A próxima etapa desta parceria nos ajudará a desencadear uma nova e poderosa fase de crescimento da base de fãs, colocando toda a força das tecnologias Google Cloud por trás de nossos esforços de marketing'', contou Henry Chilcott, Diretor de Marketing da Fórmula E.

Laurence Lafont, vice-presidente de Indústrias Estratégicas EMEA, Google Cloud, disse: ''O Google Cloud está entusiasmado com a parceria com a Fórmula E para trazer o que há de mais moderno em tecnologias de nuvem para o emocionante mundo das corridas elétricas. Juntos, aceleramos a inovação dentro e fora das pistas e construiremos o futuro do automobilismo sustentável''.

A 10ª temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E verá 11 equipes competirem em 16 corridas em 10 cidades icônicas, incluindo estreias em Tóquio, Xangai e Misano (Itália). Juntamente com estes novos locais, o Campeonato regressa à Cidade do México, Diriyah, São Paulo, Mónaco, Berlim e Portland antes do final da temporada em Londres, no fim de semana de 20 e 21 de julho de 2024.

O E-Prix de São Paulo 2024 será realizado neste sábado, dia 16 de março, no Sambódromo do Anhembi, e os ingressos já podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.