Os pilotos da Fórmula E já estão em São Paulo (SP) para a etapa que será realizada no próximo sábado (16), no Sambódromo do Anhembi. E alguns deles trocaram as pistas pela bola de futebol e o gramado da Neo Química Arena na tarde da última quarta-feira (13), em uma ação envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e a categoria mundial dos carros elétricos.

Os pilotos da Andretti, Jake Dennis e Norman Nato, e a dupla da TAG Heuer Porsche formada por Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, fizeram o Tour Casa do Povo, onde conheceram todas as dependências da moderna arena, incluindo os vestiários, salas de aquecimento e o gramado, que recebeu a abertura da Copa do Mundo Fifa 2014.

A figura de Ayrton Senna, ídolo das pistas e corinthiano de coração, está presente em vários cantos da arena, que completa 10 anos em 2024. Os pilotos também viram de perto as conquistas históricas do clube paulista, incluindo o bicampeonato mundial de clubes de 2000 e 2012 e a Libertadores invicta de 2012.

Os dois imponentes telões em forma de placares do estádio celebraram a parceria da Fórmula E e com o Corinthians e a visita dos pilotos que disputam a décima temporada do Mundial dos carros Elétricos.

Atual campeão mundial de Fórmula E, o britânico Jake Dennis ficou impressionado com a Neo Química Arena e elogiou a casa do time bicampeão mundial de clubes (2000 e 2012).

''Estar aqui no estádio de um time campeão é uma honra enorme pra mim. Jogamos um pouco de futebol, fizemos uma troca, e é muito bom ver as jogadoras do time. Elas acabaram de ser campeãs aqui mesmo, a sensação é sempre de muito respeito por elas terem sido vencedoras, é impressionante", disse Jack Dennis, que ganhou a camiseta número 1 do Timão.

O português António Félix da Costa se sentiu em casa no estádio do Corinthians. Campeão da sexta temporada, o piloto da TAG Heuer Porsche acompanha de perto o futebol brasileiro e o time da casa, que tem seu xará, António Oliveira como treinador.

''Estar em um clube com tanta história como o Corinthians é especial. Essa é como se fosse minha corrida em casa, não temos corrida em Portugal então competir aqui no Brasil para mim é como correr em casa e poder estar aqui visitando o estádio é incrível'', contou Félix da Costa com seu número 13 estampado.

''Já temos aqui uma série de ligações, sempre que venho aqui encontro mais ligações de tudo o que vejo e faço aqui e isso é muito bom'', disse o piloto que é fã do Toni, ídolo do Benfica e pai do atual técnico do Corinthians, o português Antônio Oliveira.

Os craques do Corinthians devem ir ao Sambódromo no sábado (16) para ver de perto a corrida dos carros elétricos. Mas antes, na quinta-feira (14), enfrentam o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, no ABC Paulista.

''Foi um dia especial na casa do Corinthians. Sou fã de futebol e foi importante ver o campo, o museu e toda a sua estrutura'', explicou o alemão Pascal Wehrlein, sem deixar de dizer ao lado dos amigos a expressão popular Vai, Corinthians.

As Brabas jogaram com os pilotos

Os representantes da Fórmula E foram presenteados com camisetas oficiais das mãos de quatro atletas da equipe feminina, chamada de 'As Brabas', atuais campeãs do Brasileiro, do Paulista e da Libertadores da América.

O Corinthians Feminino é um dos maiores times do mundo e detém uma hegemonia na modalidade há anos. E dos mais de 20 jogos disputados na Neo Química Arena, as brabas ganharam todos.

As jogadoras Tamires, Letícia Santos, Ju Ferreira e Carol Nogueira bateram bola com os pilotos, que mostraram habilidade ao fazer as embaixadinhas. ''Foi bem legal ter contato com uma modalidade diferente, como o automobilismo. Foi importante recebê-los na nossa casa'', contou Letícia.

Fórmula E e Corinthians anunciaram na semana passada uma parceria na qual os torcedores do Timão terão desconto na compra do ingresso para o E-Prix de São Paulo, ativando o cupom TIMAO10 no site da Eleven Tickets. Outras ações da parceria serão anunciadas posteriormente.

O E-Prix de São Paulo será realizado no dia 16 de março no circuito de rua montado no entorno do Sambódromo do Anhembi, e será a quarta etapa da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

No momento a liderança do campeonato pertence ao neozelandês Nick Cassidy. O Brasil conta com dois representantes no atual grid do mundial: Lucas di Grassi, campeão da terceira temporada e atualmente piloto da ABT Cupra, e Sérgio Sette Câmara da ERT Formula E Team.