A Fórmula E anunciou, nesta sexta-feira (15), durante o E-Prix de São Paulo (SP), um novo prêmio para a categoria dos carros elétricos. A competição, que está em sua décima temporada, reconhecerá a melhor fabricante do ano.

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E conta com seis montadoras entre as 11 equipes no grid. São elas: Electric Racing Technologies, Jaguar, Mahindra Racing, Nissan, Porsche e STELLANTIS.

A pontuação utilizada para premiar a fabricante campeã será a do Mundial de Equipes, com pontos atribuídos com base no desempenho dos dois carros. Quem somar mais pontos vence, assim como os pilotos. Os extras da pole position e da volta mais rápida também serão contabilizados.

A Jaguar é a líder por enquanto do Troféu das Fabricantes após três corridas disputadas em 2024. O desempenho dos carros da Jaguar TCS Racing e da Envision Racing nas etapas realizadas na Cidade do México e em Diriyah foram fundamentais.

O troféu será entregue ao fabricante vencedor no final da temporada, durante a cerimônia de entrega dos prêmios da Fórmula E. Além disso, a montadora ganhará um patch - assim como no futebol - para identificar nos capacetes, carros e roupas no ano seguinte.

"Isso levou muito tempo para ser feito e marca um verdadeiro marco na evolução do Campeonato, pois captura o espírito competitivo que alimenta a Fórmula E. Nossos fabricantes ultrapassam os limites da tecnologia e da sustentabilidade no automobilismo. As suas contribuições são vitais, não apenas para moldar o futuro das corridas, mas também para o avanço da tecnologia dos veículos elétricos para as ruas", disse Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E.

Esta iniciativa promete maior visibilidade para as montadoras, aproveitando as plataformas digitais e de transmissão da Fórmula E para contar histórias.

Para aumentar o envolvimento dos fãs, a Fórmula E desenvolverá novos gráficos de transmissão, oferecendo informações sobre o powertrain de cada carro. Novas tabelas de classificação também serão lançadas, destacando os fabricantes ao longo da temporada.

"Entramos em uma nova era da Fórmula E, que amplia ainda mais nossa dedicação à inovação. A Fórmula E como Campeonato Mundial apresenta uma dos mais impressionantes grids de montadoras no automobilismo mundial, e é ótimo poder reconhecer e recompensar as contribuições dos fabricantes para o passado, presente e futuro da categoria'', contou o Presidente da Associação de Equipes e Fabricantes (FETAMA), Ian James.

Entre as 11 equipes, 22 pilotos e seis montadoras, a competição na Fórmula E segue equilibrada. Nas três primeiras rodadas da 10ª temporada, sete pilotos comemoraram no pódio. Neste fim de semana, a Fórmula E está em São Paulo para a quarta etapa.

O E-Prix será neste sábado (16), novamente no Sambódromo do Anhembi, na zona Norte da capital paulista, com a largada prevista para às 14h03.