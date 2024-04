Fórmula E e FIA revelam novo carro de corrida GEN3 EVO

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, revelou na manhã desta quinta-feira (25), com apoio da Fédération Internationale de l'Automobile - FIA, a nova atualização dos carros elétricos da categoria em um evento no Principado de Mônaco, local da próxima etapa da competição neste sábado (27).

O lançamento oficial ocorreu em um local especial, a coleção de carros privados do Príncipe Albert II, de Mônaco.

O GEN3 Evo totalmente elétrico será capaz de ir de 0 a 60 mp/h ou 96 km/h em apenas 1,82s. O desempenho é 30% mais rápido que um carro de F1 e 36% na comparação com o atual modelo, usado nos E-Prix da décima edição do Mundial. Os carros da versão EVO estarão disponíveis apenas na próxima temporada.

O modelo atualizado mira o futuro do automobilismo, incorporando avanços de ponta e um compromisso com a responsabilidade ambiental, características da Fórmula E.

''É um capítulo inovador na evolução da Fórmula E, incorporando nossa dedicação à inovação e alto desempenho alcançado de forma sustentável. Com uma aceleração sem precedentes e um design aerodinâmico avançado, o carro que tive a honra de revelar em Mônaco está pronto para aumentar a emoção de nossas corridas", disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

Como parte do cronograma técnico do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E, todos os powertrain serão recém-homologados para a temporada 11, permitindo que os fabricantes e suas equipes implementem otimizações do GEN3 em seus novos carros.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, disse que a Federação e a Fórmula E trabalham arduamente no processo de desenvolvimento deste novo carro de corrida GEN3 Evo, que representa mais um avanço significativo na tecnologia de corrida elétrica.

''Gostaria de agradecer às equipes da FIA e da Fórmula E pelo trabalho árduo que sublinha o nosso compromisso partilhado de ultrapassar os limites do esporte a motor sustentável, ao mesmo tempo que proporcionamos corridas competitivas''.

Os números apresentados pela Fórmula E indicam que o EVO é mais rápido, forte e ágil, além de ter melhorias de desempenho proporcionando um ganho estimado de 2% em relação ao GEN3 atual, equivalente a uma volta de qualificação cerca de 2 segundos mais rápida no circuito de Mônaco, por exemplo.

Um novo kit de carroceria projetado para ser mais forte, robusto e aerodinâmico, proporcionando corridas mais acirradas.

Uma novidade para um carro de Fórmula E, disponível durante duelos de qualificação, largadas de corrida e modo ataque. Esse recurso maximiza a aceleração e o controle, aumentando a emoção dos momentos críticos da corrida e intensificando as rivalidades entre os pilotos.

A tração nas quatro rodas aprimora tanto o desempenho quanto a estratégia, proporcionando corridas equilibradas. O EVO terá maior aderência com pneus Hankook iON otimizados para todas as condições climáticas, fornecendo 5-10% mais aderência, feitos com 35% de materiais reciclados e sustentáveis - +9% em relação à especificação do GEN3.

Veja mais números do GEN3 EVO

Freios regenerativos: Os carros otimizam a capacidade de frenagem regenerativa de 600kw para gerar quase 50% da energia necessária para uma corrida, durante a própria corrida.

Desempenho aprimorado por software: Atualizações de desempenho feitas por meio de engenharia de software.

Carro de fórmula mais eficiente de todos os tempos: Um motor elétrico com mais de 90% de eficiência, superando significativamente os 40% de eficiência típicos dos motores de combustão interna.

O primeiro carro de corrida com emissão zero de carbono do mundo no primeiro esporte com emissão zero de carbono do mundo.

Desenvolvimento sustentável de baterias: Fornecedores de minerais de células de bateria selecionados com base em padrões éticos e sustentáveis de mineração para garantir um impacto positivo ou neutro nas pessoas e no planeta.

Pensamento de ciclo de vida durante toda a construção do carro; segunda vida e reciclagem para células de bateria; fibra de carbono reciclada e materiais naturais como linho integrados ao chassi.

Cadeia de fornecimento consciente: Todos os fornecedores são submetidos a rigorosos KPIs de sustentabilidade, alcançando a certificação ambiental FIA 3* até a Temporada 9.

Transferência de corrida para estrada: Áreas específicas do carro relevantes para estrada são abertas para desenvolvimento por equipes e fabricantes, projetadas para transferência de tecnologia direta para a indústria automobilística.

Capacidade de carregamento ultra-rápido: Um novo desenvolvimento tecnológico ainda em desenvolvimento, projetado para permitir um carregamento de alta velocidade de 600kw em 30 segundos para energia adicional durante a corrida.