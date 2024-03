A quarta etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E foi disputada neste sábado (16), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP). O vencedor foi o britânico Sam Bird (NEOM McLaren), que superou o neozelandês Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) na penúltima curva, após 34 voltas de E-Prix. Foi a primeira conquista da McLaren na categoria dos carros elétricos.

O neozelandês, que havia sido vencedor em 2023, não conseguiu segurar o ataque do piloto da McLaren na corrida, que novamente foi marcada por centenas de ultrapassagens na pista de 2.930 metros e muito calor. Os dez primeiros colocados cruzaram a linha muito próximos.

O terceiro foi o britânico Oliver Rowland (Nissan), superando de modo surpreendente no fim o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) e o britânico Jake Dennis (Andretti), quarto e quinto colocados, respectivamente.

Sam Bird, que não vencia desde 2021, em Nova Iorque, soube administrar bem a troca de posições durante toda a corrida na capital paulista. Chegou a ser líder no começo, caiu um pouco e se recuperou numa ultrapassagem que entra para a história de dez anos da Fórmula E.

''Foi uma corrida bastante disputada e com final emocionante! Espero que com esse pódio consiga buscar outros bons resultados na temporada. Tinha um objetivo no início do ano que era ganhar, mas não esperava vencer tão cedo'', contou Sam Bird, que estreia pela NEOM McLaren na temporada.

Os brasileiros Lucas di Grassi (ABT Cupra) e Sérgio Sette Câmara (ERT Formula Team) não pontuaram, ficando em 13º e 16º respectivamente.

A melhor volta do E-Prix paulista foi do holandês Nyck De Vries (Mahindra), mas o piloto não levou ponto extra por não ter terminado no Top 10. O alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) conquistou a Julius Baer Pole Position ainda na manhã de sábado (16).

A próxima etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E será em Tóquio, no Japão, em 30 de março. A competição dos carros elétricos está em sua décima temporada. A competição ainda terá provas em Misano (Itália), Mônaco, Berlim (Alemanha), Xangai (China), Portland (EUA) e Londres (Inglaterra).