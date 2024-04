O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E divulgou, nesta segunda-feira (22), data que se celebra o Dia Mundial da Terra, o relatório de sustentabilidade da categoria elétrica na temporada nove, disputada em 2023.

As disputas nas pistas internacionais, inclusive no E-Prix de São Paulo, resultaram em redução de 41% nas emissões em comparação com a temporada 5, usada como base da pesquisa. Foi implementada uma otimização de rotas de frete e biocombustíveis, juntamente com seu parceiro oficial fundador e de logística DHL.

Ao mesmo tempo, a categoria aumentou sua participação no programa de diversidade de gênero do FIA Girls on Track em 140%.

Os números foram reconhecidos em três índices de sustentabilidade como o Global Sustainability Benchmark in Sports (GSBS), o Sustainable Motorsport Index (SMI) e o Sustainable Championships Index (SChI™).

''Mesmo com dez anos, a Fórmula E continua liderando o caminho em sustentabilidade no esporte e mostrando que sustentabilidade, desempenho e entretenimento podem coexistir de forma poderosa''.

''À medida que continuamos a crescer, também implementamos medidas mais avançadas e abrangentes que beneficiam tanto as pessoas quanto o planeta, deixando um legado positivo nos mercados onde corremos'', disse Julia Pallé, Vice-Presidente de Sustentabilidade da Fórmula E.

A Fórmula E é também o primeiro campeonato do mundo a se alinhar ao padrão internacional de neutralidade de carbono, o PAS 2060, de junho de 2023. O sistema garante os mais altos padrões de responsabilidade e credibilidade.

Além disso, a série ajudou na missão da UNICEF de impactar positivamente 2,5 milhões de crianças e jovens por meio de seu Fundo de Ambiente Seguro e Saudável, além de investir mais de €110.000 em projetos comunitários nas cidades-sede e engajar diretamente 13.400 crianças e adultos em 86 universidades, escolas, instituições de caridade e grupos comunitários.

Top 10 conquistas principais

- Mantida a posição de #1 do Esporte Global ESG e Motorsport por 3 organizações independentes em 2024 (GSBS, MSI e SChI™)

- Primeiro esporte do mundo a alcançar Carbono Neutro (com base na definição de 2020)

- Primeiro esporte do mundo a ter metas de redução de emissões validadas pela iniciativa Science Based Targets em 2021

- Primeiro esporte do mundo a se alinhar ao padrão internacional de neutralidade de carbono (PAS 2060) em 2023

- Primeiro esporte do mundo a alcançar a Certificação Ambiental FIA Three-Star continuamente desde 2015

- Primeiro esporte do mundo a alcançar a certificação de terceiros para o padrão internacional de sustentabilidade em eventos (ISO 20121) continuamente desde 2018

- Primeiro esporte do mundo a colaborar com o PNUMA no Dia Mundial do Meio Ambiente e no Dia Internacional do Ar Limpo para Céu Azul desde 2017

- Primeiro carro de corrida projetado com KPIs de sustentabilidade em torno dos princípios de economia circular com GEN3 desde 2022/2023

- Maior parceiro esportivo global da UNICEF em todo o trabalho relacionado ao clima (Fundo de Ambiente Seguro e Saudável), impactando positivamente 2,5 milhões de crianças até o momento desde 2021

- Fundador e primeiro signatário do esporte do Quadro de Ação Climática para o Esporte da UNFCCC desde 2020