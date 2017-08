VAVEL indica: The Icarus Account

Arte: VAVEL.com

Formada pelos gêmeos Ty e Trey, a banda The Icarus Account faz um som pop/indie cheio de arranjos de ukulele e piano harmonizados com rifs delicados de violão.

O trabalho dos irmãos, apesar de pouco conhecido, começou cedo. Aos dezessete anos, já se dedicavam à composição e gravação de suas músicas em um estúdio caseiro. Porém, só em 2010, três anos depois do lançamento de sua primeira demo, os americanos conseguiram emplacar uma das faixas mais conhecidas da banda: “Favorite Girl”







Com letras românticas, vozes suaves e melodias dançantes, a dupla passou a ganhar cada vez mais visibilidade e em 2012 foi a vez de “I Love You Always”, ganhar destaque no álbum “Carry Me Home”. Dois anos depois, o EP “Girls Like You”, foi lançado contendo composições animadas e dançantes, no estilo de “Favorite Girl”, mas também mais melancólicas, que lembravam faixas do primeiro e segundo trabalho.



Apesar de não consagrar nenhum single, as canções soavam como uma prévia do que viria em 2016 no álbum “Over The Moon”. Não deu outra! Em 2016 os irmãos investiram forte no novo álbum, que ganhou até uma versão em vinil. Com a direção de John Rains, logo no início do ano, foi lançado o vídeo de “Cherry Street”:







Poucos meses depois, a banda deu início ao lançamento de uma trilogia de vídeos, também dirigidos por John Rains, que contam em ordem cronológica a história de um casal. Confira abaixo o primeiro vídeo dos três que formam a história: