Guia do Rock in Rio: Palco Eletrônica

Arte: Hugo Alves/VAVEL.com

O cenário da música eletrônica também marcará presença em todos os dias do Rock in Rio 2017. Os amantes do Festival poderão curtir o Palco Eletrônica a partir das 22h até às 4h da madrugada e contará com artistas como Vintage Culture, Illusionize, The Black Madonna, Grandmaster Flash, Cat Dealers, dentre outros. Com estilos bem diversificados, o after estará garantido para o público em geral.

No dia 15 de setembro, quando serão abertas as portas da Cidade do Rock, o disco, o techno e a house music serão os gêneros mais presentes na sexta-feira. A principal atração será Marea Stamper, mais conhecida como The Black Madonna e, com sets inspiradores, onde costuma dar voz a inclusão das mulheres no universo da música eletrônica, a DJ norte-americana promete balançar a pista de dança. Outros artistas confirmados neste primeiro dia são Midland, Selvagem, Gop Tun DJs, Groove Delight e Fatnotronic.

Já no segundo dia do Festival (16), o drum and bass, o hip hop e o funk-soul devem marcar o Eletrônica. Joseph Saddler, conhecido como Grandmaster Flash, vem diretamente do South Bronx para impactar o público carioca, com suas batidas emblemáticas do hip hop old school, trazendo seus singles característicos recheados de scratch. Além dele, os djs The Gaslamp Killer, Marky B2B & Mau Mau, ZZ’s e João Brasil, estarão no line up.

Luciano foi o melhor DJ de Tech House pela DJ Award por 5 vezes em 10 nominações (Foto: Reprodução)

No último dia do primeiro final de semana (17), a singularidade do DJ Luciano vai fechar os portões com chave de ouro. O produtor suíço, bastante premiado internacionalmente, já está a 20 anos atuando no Mercado musical e, com lives em projetos variados, garante um set de qualidade na nova Cidade do Rock. Os gêneros do dia ficam por conta do tech house, deep house e minimal techno. Andhim, Renato Ratier, Chemical Surf e Flow & Zeo, completam o line up do domingo.

A abertura da segunda semana do Festival, no dia 21 de setembro, será marcada por ritmos como dub, trip hop e downtempo, um ecletismo com pegadas bem relaxantes, mas também com espaços para o bass. As atrações confirmadas são Rob Garza, Nightmares on Wax, SG Lewis, Leo Janeiro, Ney Faustini e Mumbaata. O público pode esperar sets sofisticados, com pegadas e influências da música negra, perfeito para um pós-festa, depois de um longo dia de agitação.

Na sexta-feira (22), o misterioso trio de djs do grupo Paranoid London desembarca no Brasil pela primeira vez. Os britânicos low profile, tem psicodelia de sobra para invadir o mundo singular de cada ouvinte no Palco Eletrônica. Sem maiores apresentações (não são muito conectados à mídia), eles esperam que a música fale por si só. Completam o dia a britânica-japonesa Maya Jane Coles, L_CIO, Tessuto, Manimal e IAO, com trilhas bem excêntricas.

Vintage Culture volta ao Rock in Rio depois de se apresentar em 2015 (Foto: Reprodução)

Enquanto que no próximo dia (23), considerado um dos melhores djs do mundo, o americano Erick Morillo fará um set recheado de surpresas no Rock in Rio. O autor do grande sucesso “I Like to Move It”, tema do filme Madagascar, vem ostentar sua diversidade de hits que emplacaram mundo afora. Outros nomes que são destaques no cenário internacional e que vão se apresentar neste palco são Illusionize, Bruno Martini, Nytron e Ely Yabu + Rodrigo Sha.

Já o último dia do Festival (24), contará com nomes de peso dos gêneros que estão em alta no Mercado Nacional, como o low bpm e o brazilian bass, com características e estilos bem dançantes, para levantar o público carioca. Vintage Culture, encabeça a lista dos djs que pretendem fechar com chave de ouro o maior evento musical do ano no Brasil. Cat Dealers, Gabriel Boni, Bruno Furlan, Zerb e Robert Owens Live PA completam este dia mágico.