VAVEL indica: Circa Waves

Após um tempo ausente, o VAVEL indica está de volta e ele traz uma excelente banda para quem curte a moçada nova que está aparecendo no cenário do rock recentemente. Oriundos de Liverpool, Inglaterra, o Circa Waves é uma banda de indie rock formada por quatro integrantes: Kieran Shudall (vocais e guitarra), Sam Rourke (baixo), Colin Jones (bateria) e Joe Falconer (guitarra).

Quando falamos que o Circa Waves é uma banda jovem e muito nova, é porque eles realmente são bem novos no cenário da música. A banda apareceu ao mundo no final de 2013, quando lançaram o "duplo single" Get Away/Good For Me. Dois meses depois, em fevereiro, mais um single foi lançado em Stuck In My Teeth, o que já alavancou bastante a banda ali, tanto que eles abriram a turnê do NME Awards em 2014 ao lado de outras bandas, sendo uma delas o Royal Blood, que também já foi falado no quadro.

Ainda muito novinhos e o primeiro álbum ser lançado, eles começaram a se apresentar em grandes festivais pelo planeta em 2014, como Glastonbury e T In The Park. Após tanta espera, finalmente em 2015 eles lançaram seu primeiro disco, intitulado como "Young Chasers", que conta com várias músicas de muito sucesso da banda, como "Fossils", "The Luck Has Gone" e, provavelmente, a de maior sucesso: "T-Shirt Weather". Um verdadeiro sucesso que deixou a molecada de Liverpool no top das paradas inglesas.

Mas se o primeiro álbum demorou para sair, não pode se dizer o mesmo do segundo disco, o "Different Cultures". Com cerca de dois anos após o Young Chasers, eis que surgi um disco mais maduro e que mostrou uma evolução incrível em todos os sentidos, alcançando uma qualidade altíssima do início ao fim.

Antes de o álbum sair, a banda divulgou dois singles. O primeiro foi "Wake Up". Em seguida veio mais um incrível hit da banda em "Fire That Burns", "carro-chefe" do álbum, sem sombra de dúvidas. Em 10 de março de 2017, saiu o Different Cultures, com bastante expectativa, pela qualidade que eles tinham mostrado tão novos e em tão pouco tempo. Claro que, além das canções citadas, outras excelentes músicas fazem parte do álbum, como "Stuck", "Goodbye" e a que intitula o álbum, "Different Cultures".

A diferença do primeiro para o segundo álbum é claro desde o início. Enquanto o Young Chasers é uma pegada mais "feliz" e "divertida", que mostra de cara a tal juventude de uma molecada animada com aquilo, o Different Cultures é algo mais maduro, com uma pegada mais "pesada", mas com a qualidade continuando lá em cima, sem sombra de dúvidas.

Se você ainda tem alguma dúvida sobre escutar ou não Circa Waves, pense bem. Eles têm potencial para se tornar uma das maiores bandas de rock britânica da atualidade com certa tranquilidade, pelo alto potencial apresentado após dois álbuns completamente excelentes.