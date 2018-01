Especial #CarnaVAVEL: Rumo ao Bi? Tatuapé aposta em enredo sobre Maranhão. O que esperar?

Especial #CarnaVAVEL: Tatuapé

Após falar da África, a atual campeão do Carnaval de São Paulo, Acadêmicos do Tatuapé terá como enredo o Estado do Maranhão em 2018. “Nós vamos contar a história do estado do Maranhão, sua cultura, suas lendas, suas tradições, seus encantos, suas músicas, sua melodia, sua poesia”, explicou o presidente da escola, Eduardo dos Santos.

A escola espera na Avenida traduzir o fascínio, a magia do Maranhão, através da singela fidalguia de seu povo, da riqueza de seu meio ambiente e da expressiva diversidade de seu patrimônio cultural. Foi esse o propósito ao criar o projeto que se constitui, antes de tudo, num terno afago no corpo dessa cidade cativante, de codinomes aparentemente tão antagônicos como Ilha do Amor, Ilha Rebelde, Cidade dos Azulejos, Athenas Brasileira, Terra das Palmeiras e atualmente Jamaica Brasileira.

Foto: Divulgação

Segundo a escola, foi realizada uma minuciosa pesquisa sobre o Estado e seus habitantes, buscando mesmo, no subsolo cultural de seu povo, os fetiches, na simbologia das danças e dos ritos. Para isso, no entanto, a Comissão de Carnaval optou pela linguagem carnavalizada, tão rica pela sugestão de suas cores e formas, para eternizar as emoções mais profundas, colhidas nos flagrantes que o cotidiano nos ofereceu. Durante o desfile serão registrados elementos mais simbolicamente significativos dessa cultura, por representarem herança histórica, por serem referenciais de decisiva importância à compreensão da natureza, dos usos e costumes dos habitantes.

O carnavalesco, Wagner Santos, que é maranhense, contou um pouco como será a abordagem do enredo no Sambódromo do Anhembi.

"Estou muito feliz com a escolha desse enredo, uma proposta que veio da diretoria da entidade e que vamos desenvolver de uma forma totalmente diferente do que já vimos anteriormente em outras carnavais que falaram do Maranhão. Vamos abordar a cultura e o folclore maranhense para buscar o bicampeonato para essa comunidade, que me recebeu maravilhosamente bem, por isso, sei do tamanho dessa responsabilidade", contou Wagner.

A Tatuapé será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval (09/02), no Anhembi.