Crivella libera verba para escolas da Série A do Rio de Janeiro

Foto: Marco Antonio Cavalcanti/Riotur

Faltando pouco menos de um mês para o Carnaval, a novela entre o prefeito da cidade do Rio de Janeiro e as escolas de samba parece não ter fim. No fim desta segunda-feira (15), Marcelo Crivella assinou a liberação da subvenção para a Série A, as escolas que desfilam na Intendente Magalhães e as agremiações mirins do carnaval carioca, de acordo com a Riotur. Ainda segundo entidade, o valor é de cerca de 10,3 milhões de reais.

Da quantia, cerca de 6 milhões já foram depositados às escolas da Série A que desfilarão em menos de um mês, nos dias 9 e 10 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. A LIERJ, Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, confirmou o recebimento da verba e irá repassar a quantia para treze escolas do grupo em questão. O restante do dinheiro, segundo a Riotur, será dividido entre as escolas das demais séries e as agremiações infantis.

É válido destacar que corte no valor repassado foi de 50% em relação a 2017 e que diversas escolas optaram em contar com o apoio de seus seguidores para alcançar a meta financeira para a realização do Carnaval.