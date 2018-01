Guia #CarnaVAVEL Blocos de Rua: São Paulo

Foto:Divulgação/ Rovena Rosa

Já diz o famoso refrão de Jorge Ben Jor: “em fevereiro tem Carnaval” , e como já sabem, a festa que arrasta multidões é considerada a mais popular do Brasil!

Com a famosa folia de Salvador, os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e São Paulo, o carnaval de Recife, e claro, não podíamos esquecer dos populares blocos de rua que agitam a vida do brasileiro nessa época.

Pensando nisso, a VAVEL Brasil listou os principais blocos que vão fazer seus dias de folia ferver. Venha conhecer conosco!

O pré-Carnaval

Durante todo o mês de janeiro e fevereiro a festa acontece na região central de São Paulo e bairros próximos. Mas, é em fevereiro que a festa ferve e logo no dia 03/02 tem o tradicional Bloco Casa Comigo. A concentração ocorre a partir das 11h na Av. Brigadeiro Faria Lima em Pinheiros. Nesse mesmo dia, tem o também conhecido Bloco dos Trouxas, no qual a concentração ocorre às 7h na Av. República do Líbano.

Mais tarde, acontece o bloco Bicho Maluco Beleza, da 13h às 18h, na frente do Monumento das Bandeiras, do Parque do Ibirapuera. Como atrações, a folia ficará por conta de Elba Ramalho e Alceu Valença.

Já no dia 04 de fevereiro, acontece o tradicional Bloco do Sargento Pimenta, a partir das 9h, iniciando sua concentração na AV. Faria Lima, próximo a estação Vila Olímpia da CPTM. Em relação ao trajeto, o bloco segue até a Rua Michel Milan. O também tradicionalíssimo Monobloco partirá do mesmo monumento, no Parque do Ibirapuera, a partir das 14h30. Nesse mesmo dia acontece o Bloco Acadêmicos da Baixo Augusta, saindo da Rua da Consolação, com horário previsto pras 14h.

No domingo pré- carnaval o Bloco do Sidney Magal é quem dita o ritmo das ruas paulistas onde a atração principal é o cantor que dá o nome à folia e a festança acontece a partir das 17h na Av. São Luis com a Coronel Xavier de Toledo. A dispersão acontece se dá em frente ao Theatro Municipal de São Paulo.

Foto: Fernanda Carvalho

O pós-Carnaval

Na terça de carnaval acontecem o Bloco dos Solteiros e Solteiras, na Vila Madalena às 11h e o Bloco Unidos da Rua no Bixiga a partir das 12h30.

A programação de blocos segue até o dia 18 de fevereiro, e promete não deixar ninguém parado. Siga acompanhando conosco tudo sobre a maior festa da cultura popular com o #CarnaVAVEL. Afinal, já é Carnaval, e o que falta pra por seu bloco na rua? Vamos foliar!